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李四川發文談18年前防疫政績　黃文益：說話要摸著良心

▲前高雄市副市長李四川今天在臉書發文防疫如同作戰，強調18年前抗煞(SARS)，高市議員黃文益奉勸李四川說話要摸著自己良心。(圖／高市議員黃文益提供)
▲前高雄市副市長李四川今天在臉書發文防疫如同作戰，強調18年前抗煞(SARS)，高市議員黃文益奉勸李四川說話要摸著自己良心。(圖／高市議員黃文益提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-27 22:06:50

正當全國上下都在齊心防堵COVID-19本土疫情延燒，前高雄市副市長李四川今(27)日卻忙著在臉書發文暢談自己18年前防疫上的政績。對此，民進黨高雄市議員黃文益表示，他奉勸李四川說話要摸著自己良心，否則只是一再被人民看破手腳而已。

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▲前高雄市副市長李四川今天在臉書發文防疫如同作戰，強調18年前抗煞(SARS)經驗。(圖／截自李四川臉書)
▲前高雄市副市長李四川今天在臉書發文防疫如同作戰，強調18年前抗煞(SARS)經驗。(圖／截自李四川臉書)
李四川今天在臉書發文防疫如同作戰，強調18年前抗煞(SARS)，他和台北市衛工處的同仁，每3~5天就在大型醫院前分別蓋出一間間篩檢站，10天內在台大醫院停車場蓋出18間負壓病房，我們日夜趕工。並說每天看防疫中心的記者會，沒有對策，實問虛答，為什麼還要開這種記者會呢？如果只是為了說明確診人數，發個新聞稿就好了。

李四川也認為，現在大家只在問，什麼時候會有疫苗？民眾只是要活下去，難道這樣卑微嗎？我支持所有努力想為台灣人買到疫苗的人。現在！馬上！天佑台灣。

黃文益指出，李四川今在臉書除了宣傳自己18年前在台北市政府服務時蓋了多少篩檢站與負壓病房來抵禦SARS，還批評指揮中心去年未採納他「對所有入境者進行普篩」的建議。然而，當年為台北市辛苦趕工搭起篩檢站及負壓病房的，是所有站在第一線奮鬥的基層人員，絕非李四川個人，而去年指揮中心反對入境普篩，更有其時空背景及專業依據，請李四川不要再放馬後炮，更不要把團隊、基層的功勞全都歸給自己。

黃文益提到，李四川今天不但把當年台北市趕建負壓病房當成自己的政績，還藉此批評中央政府，但事實上目前全台最缺乏負壓病床的，就是李四川曾經服務過的台北市及新北市，讓人不禁懷疑李四川只是表面上批評中央政府，實則在暗酸台北市長柯文哲及自己的好朋友、新北市長侯友宜，如果李四川真的對於趕建篩檢站、負壓病房這麼有心得，那就應該趕快積極去協助台北市及新北市，而非只會在臉書上誇大功績。

黃文益強調，如今國人正秉持全島一命的態度同心防疫，許多後備醫護人員也都紛紛響應徵集，李四川即使不能幫上忙，也請不要再說風涼話來分化社會、打擊國人士氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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