日本智庫估算　停辦東奧恐損失4616億元

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，公布試算結果的專家也說，如果日本境內疫情因為如期舉辦東奧及帕運再度擴散，致使日本政府再度發布「緊急事態宣言」的話，「經濟損失會比經濟效益來得大」，對強行舉辦提出警示。
朝日新聞報導，野村綜合研究所指出，不辦東奧及帕運造成的經濟損失可能高達1兆8108億日圓；如期舉辦但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓。
這項試算以東京都政府2017年公布東奧可望帶來的直接經濟效益1兆9790億日圓為基礎，根據不開放海外觀眾入境等影響進行估算。
試算指出，東奧及帕運如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1兆2070億日圓、門票收入約900億日圓、相關商品及購入新電視約2910億日圓等；一旦停辦，上述經濟效益就歸零。
不過，試算指出，就算真的停辦東奧及帕運，損失金額不過占去年度日本國內生產毛額（GDP）約0.33%，「不到能影響景氣方向的規模」。
要說對日本經濟帶來的影響，發布「緊急事態宣言」要比停辦東奧來得更大。
日本政府2020年4月到5月首度發布「緊急事態宣言」時，造成約6.4兆日圓經濟損失；今年1月到3月的二度「緊急事態宣言」，也帶來約6.3兆日圓經濟損失。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100525