COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本智庫估算　停辦東奧恐損失4616億元

▲日本民間智庫公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成約新台幣4616億元經濟損失。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本民間智庫公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成約新台幣4616億元經濟損失。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-28 09:10:48

（中央社東京25日綜合外電報導）日本民間智庫今天公布試算，停辦東京奧運及帕運恐造成約新台幣4616億元經濟損失；但專家也示警，如果因為堅持辦到底造成疫情再度擴散的話，帶來的經濟損失將大於經濟效益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本共同社報導，日本民間智庫野村綜合研究所今天公布試算，如果東奧及帕運決定取消的話，經濟損失將高達1兆8000億日圓（約新台幣4616億元）。

不過，公布試算結果的專家也說，如果日本境內疫情因為如期舉辦東奧及帕運再度擴散，致使日本政府再度發布「緊急事態宣言」的話，「經濟損失會比經濟效益來得大」，對強行舉辦提出警示。

朝日新聞報導，野村綜合研究所指出，不辦東奧及帕運造成的經濟損失可能高達1兆8108億日圓；如期舉辦但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓。

這項試算以東京都政府2017年公布東奧可望帶來的直接經濟效益1兆9790億日圓為基礎，根據不開放海外觀眾入境等影響進行估算。

試算指出，東奧及帕運如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1兆2070億日圓、門票收入約900億日圓、相關商品及購入新電視約2910億日圓等；一旦停辦，上述經濟效益就歸零。

不過，試算指出，就算真的停辦東奧及帕運，損失金額不過占去年度日本國內生產毛額（GDP）約0.33%，「不到能影響景氣方向的規模」。

要說對日本經濟帶來的影響，發布「緊急事態宣言」要比停辦東奧來得更大。

日本政府2020年4月到5月首度發布「緊急事態宣言」時，造成約6.4兆日圓經濟損失；今年1月到3月的二度「緊急事態宣言」，也帶來約6.3兆日圓經濟損失。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100525

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.51%30.49%
2021-05-27-2021-05-30

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
48.75%51.25%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.25%25.75%
2021-05-24-2021-05-27
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀