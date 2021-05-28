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鐵路高架化讓台中進入新時代，但台中車站同時也保留了新站、舊站，成為全台唯一「三代同堂」的車站。新舊車站相鄰，寬大的廣場上有繽紛的裝置藝術，增添了幾分活潑感，而台中車站新站也是全台第一座開放式火車站，更是唯一沒有空調的火車站，採光與通風十分良好，而舊站則已停駛。
圖/台中市政府觀旅局
地址｜臺中市中區臺灣大道一段1號
台中中區｜宮原眼科
日治時代臺中規模最大的眼科診所所改建成冰品店的宮原眼科，內部裝潢使用了挑高的設計，近似哈利波特內霍格華茲學院的場景，以木頭建造的書架和櫃子營造出一種特有的質感美，屋頂採用透光玻璃，白天時光線自然引進，一邊看著華麗的室內設計、一邊吃的可口的甜點，除了是台中必吃冰品，更是必去打卡景點。
圖/ReadyGo
地址｜臺中市中區中山路20號
時間｜10:00 – 22:00
台中中區｜柳川水岸景觀步道
柳川是台中市中心四條重要河川之一，白天的柳川景色宜人，水質清澈，可近距離欣賞水中的錦鯉，適合親子出遊踏青；而晚上的柳川燈火璀璨充滿浪漫的氛圍，不僅是拍夜景的好地方，也很適合情侶來此散步談心，柳川同時是一條會呼吸的河川，兼具了美感與儲水灌溉的功能。
圖/台中市政府觀旅局
地址｜臺中市中區柳川東路三段7號
台中中區｜中華路夜市
中華路夜市早期除了小吃、服飾用品攤販之外，還有電影院、MTV等娛樂店，集結台灣北部南部的台灣小吃，像是豬腳、刈包、沙茶牛肉、木瓜牛乳，也有異國美食新加坡肉骨茶等等，如果逛膩了逢甲、一中街，不妨換來這裡。
地址｜臺中市中區中華路一段
營業時間｜16:00 – 04:00 (視各攤販而定)
台中中區｜臺中市第二市場
台中第二市場中央以一座六角主樓為其核心，因此又被稱為六條通。這裡是美食集散地，市場內的山河滷肉飯、老賴紅茶、老王菜頭粿、鄒記蔥油餅、李海魯肉飯、茂川肉丸、顏記肉包、福州意麵等，都是在地人從小吃到大的好味道，也是外地人常慕名而來的知名美食。
圖/台中市政府觀旅局
地址｜臺中市中區三民路二段87號
營業時間｜07:00 – 20:00 (週一休息)
台中中區｜坂神本舖長崎蛋糕
台中知名的老字號伴手禮店，但如果你以為長崎蛋糕就是蜂蜜蛋糕那就錯了！長崎蛋糕其實一滴蜂蜜都沒有加，是裡面的雞蛋、糖、麵粉的成分在烤的時候遇熱而自然呈現像蜂蜜色一樣，因此讓人誤以為蜂蜜蛋糕。
圖/長崎蛋糕
地址｜台中市中區台灣大道一段388號
營業時間｜09:00-19:00 (週一休息)
台中中區｜臺中市第四信用合作社
擁有著金庫大門的第四信用合作社是宮原眼科的內用分店，同時販賣各式冰品、伴手禮，整體建築刻意保留舊有的鋼筋水泥外貌，露出建築結構與橫樑，創造出古今交錯的美感。店內有個大型保險箱十分吸睛，其實是製作冰淇淋餅乾杯的機器。
圖/IG@hoholailai
地址｜台中市中區中山路72號
營業時間｜10:00-22:00
台中中區｜中央書局
三層樓高的半圓弧形建築，米白色的外觀掛著中央書局的金色字樣，難以想像這是座老書店。中央書局在設計上貼心地保留採光最好的區域設置為座位區，更結合了咖啡廳及工藝選品，也有親子館及童書區，很適合悠閒的下午在此來杯咖啡配上一本書。
圖/IG@meetfoodnote圖/IG@genegun
地址｜台中市中區台灣大道一段235號
時間｜13:00~18:00
台中中區｜萬春宮
古色古香的宮殿式建築，萬春宮內供奉的是媽祖，俗稱「台中媽祖」又稱「藍興媽祖」，是一座有百年歷史的媽祖廟，也是在地人的信仰中心，香火相當頂盛。
圖/IG@taichungtravels
地址｜台中市中區成功路212號
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜中區】漫步台中舊城，在老建築中品嘗現代美食！
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