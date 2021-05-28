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要下雨了！專家：明天「梅雨鋒」逐漸南下

▲中央氣象局指出，今（28）日午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。天氣部分，氣象局針對全台18縣市再度發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局指出，今（28）日午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。天氣部分，氣象局針對全台18縣市再度發布高溫警訊。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-28 08:00:11

中央氣象局指出，今（28）日午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。天氣部分，氣象局針對全台18縣市再度發布高溫警訊，南投縣、臺南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、屏東縣高溫恐達38度﹔花蓮縣、臺東縣、臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、嘉義縣、宜蘭縣高溫也有機會來到36度。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，今「滯留鋒」在北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。各地區氣溫落在北部25至37度，中部25至39度，南部24至39度，東部23至37度。

吳德榮說，明(29)日凌晨「梅雨鋒」在北部近海逐漸南下，下週（30）日至週三（2日）「梅雨鋒」在台灣徘徊；明凌晨起台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹)，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬第7至10天（3至6日），「滯留鋒」仍呈現南北徘徊的特徵。下週四（3日）「滯留鋒」北移至北部海面，天氣出現空檔。下週五（4日）再逐漸南下、重返台灣，下週六、日（5、6日）仍在台灣徘徊，皆伴隨明顯雨帶。

不過，終究這已是模式末期的模擬，理論上有較大的「不確定性」；另一變數則是菲律賓東方海面，似乎有「熱帶擾動」活動的跡象，各國模式對於其發展與動向皆不相同，間接也擴大「梅雨滯留鋒」末期模擬的分歧。故目前對期末尚不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。

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