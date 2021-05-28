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NBA／受不了球迷為所欲為　威少：可噴垃圾話但不要越界

▲Russell Westbrook和隊友擊掌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook和隊友擊掌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-28 08:18:13

華盛頓巫師明星後衛「威少」Russell Westbrook昨天退場時被不理智球迷丟爆米花，引起軒然大波，今(28)日受訪時他認為說垃圾話可以接受，但有些事情不能越界，否則他也將要捍衛自己的尊嚴。

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「老實說，這場面真的失控了，這裡面有太多不尊重，太多球迷肆意妄為地做那些他們想做的事。我完全支持球迷們享受比賽，玩得開心，這是體育運動的一部分，這我都理解。但今天有些事情已經越界了。」

Westbrook強調，如果今天是走在大街上，絕對不會有人隨便對另一個人丟爆米花，因為大家都知道會發生什麼。另外，他也直言自己絕對不是不能接受垃圾話。

「如果你是一名出色的球員，人們想噴你是有原因的。我不介意，不管那是『Westbrook爛透了！』、或者『Westbrook無法投進球！』，還是『Westbrook根本做不了什麼！』，這些都沒問題。但是，如果你越界了，你開始提到我的家庭，提到那些侮辱的詞彙，你開始扔那些爆米花之類的東西，這對我來說，就是越界了。」Westbrook嚴肅且認真的如此表示。

「這必須被阻止，每個人都喜歡運動和吶喊，這沒問題，可以繼續保持對體育運動的激情，我對此沒意見。但如果你越過那條界限，我就必須去保護我的自尊，保護我的家人，守護我為之奮鬥的東西。」Westbrook也認為聯盟必須保護球員，不能讓球迷覺得他們想做什麼都可以。

「他們認為自己是不可被觸碰的，他們想說什麼就說什麼。他們是在觀看一場體育比賽，他們也在享受比賽……但這也是我的工作，是我熱愛的事業，是我喜歡去競爭的東西。所以，把那些吃的隨便扔到我身上，這真是太差勁了。」Westbrook最後說道，「必須要有些懲罰措施，球迷們不能因為來看比賽就可以為所欲為，因為他們不會在其他地方、其他任何環境下做那些事。」

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