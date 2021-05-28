NBA／受不了球迷為所欲為　威少：可噴垃圾話但不要越界

我是廣告 請繼續往下閱讀
Westbrook強調，如果今天是走在大街上，絕對不會有人隨便對另一個人丟爆米花，因為大家都知道會發生什麼。另外，他也直言自己絕對不是不能接受垃圾話。
「如果你是一名出色的球員，人們想噴你是有原因的。我不介意，不管那是『Westbrook爛透了！』、或者『Westbrook無法投進球！』，還是『Westbrook根本做不了什麼！』，這些都沒問題。但是，如果你越界了，你開始提到我的家庭，提到那些侮辱的詞彙，你開始扔那些爆米花之類的東西，這對我來說，就是越界了。」Westbrook嚴肅且認真的如此表示。
「這必須被阻止，每個人都喜歡運動和吶喊，這沒問題，可以繼續保持對體育運動的激情，我對此沒意見。但如果你越過那條界限，我就必須去保護我的自尊，保護我的家人，守護我為之奮鬥的東西。」Westbrook也認為聯盟必須保護球員，不能讓球迷覺得他們想做什麼都可以。
「他們認為自己是不可被觸碰的，他們想說什麼就說什麼。他們是在觀看一場體育比賽，他們也在享受比賽……但這也是我的工作，是我熱愛的事業，是我喜歡去競爭的東西。所以，把那些吃的隨便扔到我身上，這真是太差勁了。」Westbrook最後說道，「必須要有些懲罰措施，球迷們不能因為來看比賽就可以為所欲為，因為他們不會在其他地方、其他任何環境下做那些事。」