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莫德納疫苗將抵台！台大醫揭「外交內幕」：政府都偷偷來

▲根據媒體報導，台灣首批莫德納疫苗將由華航承運，預計今天下午3時50分抵達桃園機場。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲根據媒體報導，台灣首批莫德納疫苗將由華航承運，預計今天下午3時50分抵達桃園機場。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 09:20:45｜2021-05-28 09:20:50

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，目前最緊急的問題除了民生經濟受到影響外，就是台灣疫苗數量嚴重不足的問題，而雖然疫情指揮官陳時中27日晚間宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於今（28）日下午3時50分運抵桃園國際機場，但仍舊止不住民怨。對此，台大名醫施景中就在臉書表示「這批疫苗不是說來就來，很多事情政府都只能偷偷的做」。

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施景中在臉書提到「莫德納疫苗要來了，為什麼一直到昨天都沒有消息，但晚間卻已經從盧森堡起飛了呢？10天前，正是台灣面對最嚴峻疫情考驗的當下，在國外台灣朋友，傳來他們歐盟的友台議員，正和我們外交部長面對面視訊會議的網路畫面，商討要立即援助台灣疫苗的事。」

▲AZ疫苗曾經傳出血栓副作用問題，引起多個國家停打潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲首批15萬記得莫德納疫苗將於下午抵達台灣。（示意圖／美聯社／達志影像）
「這些動作，在他們國家低調進行，在台灣也沒媒體報導，但隔天，AZ疫苗從荷蘭阿姆斯特丹起飛，兩天後到台灣，而明天，我也已經分配到施打這批疫苗，大部份民眾可能覺得政府對疫苗無作為，而覺得憤怒，政府聲稱訂了3000萬劑，現在卻連100萬劑都還沒到手。」

「其實政府很多事情只能偷偷摸摸的做」施景中表示「為什麼不用我多言，因為今天還看到新聞，歐盟對AZ公司提起了鉅額天價賠償要求，因為目前很多國家的AZ疫苗還無法準時到貨，即使這樣，我們涉外官員緊急要求後，歐盟她們還是擠出不少疫苗給我們了，請大家一起同心抗疫撐下去」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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