NBA／前2戰被獨行俠打爆　Lue暗示快艇陣容可能會改變

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前兩戰快艇幾乎是被獨行俠的外線火力給摧毀，儘管自己的命中率也很高，但最終結果顯示的是：比對轟他們贏不了對方。Lue在今日受訪時也強調，「有些事情的確要去改變，所以你們就請期待明天的比賽吧。」
Lue暗示明天輪換陣容可能會做出調整，過去兩戰他們使用Kawhi Leonard、Paul George、Patrick Beverley、Ivica Zubac和Marcus Morris這5人做為先發。
前兩場比賽本季例行賽三分球命中率高達44%的射手Luke Kennard，被完全棄用，下一場他會不會上場不得而知；而本系列賽目前狀態明顯更好的Nicolas Batum，很可能會取代Morris，成為球隊接下來重用的對象。
再者禁區方面，Zubac在面對獨行俠的小球陣容時，似乎過於遲緩，不過快艇會不會讓仍然受背傷所苦的Serge Ibaka先發上陣呢？對此Lue表示：「今天早上他的受傷部位還是感到很緊很酸痛，所以他還是疼得厲害。在比賽開始前我們再做是否讓他上場的準備吧。」
不過不管陣容怎麼改，快艇必須要限制對手的得分火力，前兩戰他們看起來漫不經心，讓對手投出了65.5%的有效命中率，這個數字比Stephen Curry在73勝、全票獲得MVP的那一年(63%)還要恐怖。