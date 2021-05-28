供電吃緊！昨用電創歷史新高 今備轉容量率7.71%
台電昨（27）日指出高溫籠罩，加上疫情居家就學及辦公，以及產業景氣暢旺影響，用電量創下歷史新高，備轉容量率為6.64%。台電統計，歷年最高用電量前十名內，有五名就發生在今年5月，實屬罕見。而今（28）日上午9點多用電量為3483萬瓩，使用率85%，台電估尖峰使用率92%，而備轉容量率7.71%，仍是供電吃緊的黃燈。
記者許家禎／台北報導
2021-05-28 10:00:41｜2021-05-28 10:00:56
台電預估今日最高用電3800萬瓩，尖峰使用率92%。而今日上午9點40分左右，用電量為3483萬瓩，使用率85%，預估今日最高用電時段在下午1點至4點之間。今日尖峰備轉容量估為292.8萬瓩，備轉容量率7.71%，依舊亮出供電吃緊的黃燈。
據台電昨日統計，27日下午13時53分，全國用電量達到3802.2萬瓩，不僅是5月份用電量首破3800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。台電表示，以往用電高峰多出現在7月盛夏期間，惟今年夏季提前到來，5月份高溫少雨，南部部分地區更出現40度以上高溫，導致用電需求一路飆升。
台電指出，由於今年水情不佳，水力發電量大受影響，為確保今夏供電穩定，台電已安排妥各發電機組進行大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線，目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，預定6月起將陸續完成大修，重返供電行列，另還有民營電廠新機組加入商轉，為今夏挹注可靠電力。