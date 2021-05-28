高雄酒吧開後門營業開冷氣露餡　高市府立即斷水斷電

新冠肺炎疫情嚴峻，高市警局新興分局在執行應停業場所巡查勤務時發現轄區內有酒吧開後門營業，員警巡查時發現冷氣運轉中，派員埋伏1個多小時，赫然發現女服務生由後門進出，立即動員臨檢，發現店長、女服務生及酒客等7人，並有營利行為，依法開罰，並通報市府工務局斷水斷電。
警方搜查酒吧包廂時發現包廂視聽歌唱設備仍開啟，桌面還啤酒、威士忌、礦泉水及酒杯，王姓店長承認私下違規營業。
新興分局指出，酒吧違規營業事實明確，並違反5人以上群聚，明顯違反防疫措施，蒐證後，對他們開出違反傳染病防治法舉發通知單，並通報市府裁處斷水斷電。
工務局隨即於今日(28日)率建管處同仁，持續配合警方，於上午9時前往該酒吧執行強制執行斷水斷電。工務局局長蘇志勳表示，為了社區安全，避免擴大傳染之風險，工務局持續配合警方，針對違規開業的店家，依行政執行法第32條及第28條規定，予以強制執行斷水、斷電。
另外，市府堅定執行防疫措施的決心，請店家切勿以身試法，若發現違反相關防疫規定，工務局將依規定強制執行斷水斷電，以保障市民的健康安全。
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