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【NOW少年】防疫酒精不可少 超神五妙用大公開

▲防疫期間，酒精除了消毒還有什麼其他妙用呢？（圖／影像中心製作）
▲防疫期間，酒精除了消毒還有什麼其他妙用呢？（圖／影像中心製作）

文/沈傳恩

2021-05-28 20:30:00

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」今年5月15日，新冠肺癌本土暴增確診180人，指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國疫情警戒升至三級。本集的《NOW少年》將告訴大家，疫情期間的防疫聖物「酒精」，到底除了消毒殺菌之外，在我們的生活中還能起到哪些作用呢？

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影片中酒精的5妙用：
 

1.清洗玻璃


準備1/2杯酒精、1/3杯白醋和1杯水混合在噴霧瓶中，可以達到接近市⾯上清潔劑的效果。
 

2.止汗劑

夏天汗流不⽌，導致衣服汗漬一片，用酒精擦拭、噴灑在容易流汗的脖⼦、腋窩、手臂處，能有效止汗，避免衣服發黃。
 

3.清除耳垢


只要混合等比的白醋和酒精，用棉花棒吸取後「滴入」或「輕觸」耳朵內部，可以揮發掉多餘耳內水分，達到容易清除耳垢、耳屎的功效。
 

4.清洗牙刷


事實上清潔牙刷很簡單。將牙刷放入濃度為75%的酒精中，浸泡約半個小時即可。另外提醒，牙刷容易藏污納垢，建議還是3個月更換一次較為衛生。
 

5.除臭去味


將酒精噴在發臭的鞋子等衣物裡面，放在太陽下曝曬30分鐘後，可以有效去除味道。

另外，許多人以為，酒精濃度越高，消毒效果越好，其實是錯誤的。 高濃度酒精（所謂的95%酒精）能將細菌表⾯的蛋⽩質迅速凝固，但是也僅⽌於外層，對於一些細菌來說，它的內部仍是活性的，所以殺了等於沒殺。

75%的酒精，可以兼具蛋⽩質凝固作用及穿透效果，達到徹底的殺菌功能。 ⺠眾在家⾃行稀釋時，只要濃度介於70-78%的酒精都可以達到殺菌99%的效果，並非⼀定要稀釋到很準才有殺菌作用。
 

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《NOWnews》、《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。

 

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