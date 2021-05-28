【NOW少年】防疫酒精不可少 超神五妙用大公開

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1.清洗玻璃
準備1/2杯酒精、1/3杯白醋和1杯水混合在噴霧瓶中，可以達到接近市⾯上清潔劑的效果。
2.止汗劑
夏天汗流不⽌，導致衣服汗漬一片，用酒精擦拭、噴灑在容易流汗的脖⼦、腋窩、手臂處，能有效止汗，避免衣服發黃。
3.清除耳垢
只要混合等比的白醋和酒精，用棉花棒吸取後「滴入」或「輕觸」耳朵內部，可以揮發掉多餘耳內水分，達到容易清除耳垢、耳屎的功效。
4.清洗牙刷
事實上清潔牙刷很簡單。將牙刷放入濃度為75%的酒精中，浸泡約半個小時即可。另外提醒，牙刷容易藏污納垢，建議還是3個月更換一次較為衛生。
5.除臭去味
將酒精噴在發臭的鞋子等衣物裡面，放在太陽下曝曬30分鐘後，可以有效去除味道。
另外，許多人以為，酒精濃度越高，消毒效果越好，其實是錯誤的。 高濃度酒精（所謂的95%酒精）能將細菌表⾯的蛋⽩質迅速凝固，但是也僅⽌於外層，對於一些細菌來說，它的內部仍是活性的，所以殺了等於沒殺。
75%的酒精，可以兼具蛋⽩質凝固作用及穿透效果，達到徹底的殺菌功能。 ⺠眾在家⾃行稀釋時，只要濃度介於70-78%的酒精都可以達到殺菌99%的效果，並非⼀定要稀釋到很準才有殺菌作用。
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