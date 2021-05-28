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籲醫護接種疫苗　亞東：AZ疫苗86%~100%抗體率

籲醫護接種疫苗　亞東：AZ疫苗86%~100%抗體率
籲醫護接種疫苗　亞東：AZ疫苗86%~100%抗體率

健康醫療網

2021-05-28 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】疫情升溫掀起疫苗搶打潮，首批到貨的AZ疫苗中，亞東醫院表示，鼓勵員工施打外，更開放65歲以上長者與鄰近地區基層醫護人員施打，總打數突破1萬1千劑。施打過第一劑甚至是第二劑的醫護人員，更檢驗出100%的抗體陽性率，讓這場戰役露出一線曙光。據中央流行疫情指揮中心公告，最新一批41萬劑AZ疫苗將於今（27）日配發開打，並以專責病房的醫護人員為優先，武裝第一線抗疫戰將，保護自己也保護民眾。

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鼓勵施打疫苗　祭出疫苗架等措施

隨著本土疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月，亞東醫院表示，持續挪移病房，成立更多的專責照顧量能，21日指揮中心公布全國41位的重症患者中，亞東醫院收治了其中11位，佔比超過四分之一。為固守新北市第一線重症醫療量能，亞東醫院自AZ疫苗開打後，踴躍地鼓勵同仁接種，並優化流程、給予疫苗假等等。在首批到貨的疫苗中，亞東醫院共施打超過1萬1千劑的公費及自費疫苗，全院員工施打率更高達84%。

首批疫苗調查　86%~100%抗體率

為增加國人對疫苗的信心，亞東醫院特別檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，令人振奮的是接種兩劑疫苗後即有100%的抗體率；接種一劑且經過21天以上，會擁有與接種兩劑者強度相似的抗體陽性率；檢測結果也顯示，打過第一劑14天以上的同仁，就有86%抗體陽性率。臨床病理科朱芳業主任指出，由於新冠病毒疫苗較新穎，雖然尚未知道是否能完全阻斷感染，但已知能有效地減少重症及死亡，從施打疫苗後產生抗體的檢測結果可以得知，愈早施打疫苗就能愈早產生抗體，呼籲公費對象要盡量及早接種。

朱芳業主任表示，面對日益狡猾的病毒，「戴口罩」、「勤洗手」、「維持社交距離」及「施打疫苗」是最佳的防禦手段。本次新到的疫苗，亞東醫院將配合政府政策優先開放公費對象施打，也希望院內的數據能帶給國人信心。過去一年，台灣社會上下齊心防疫，今年疫情雖看似沒有盡頭，但相信踴躍接受疫苗施打，必能有效戰勝新冠肺炎。在勝利到來前，醫護人員會持續地為民眾堅守前線！



資料來源：健康醫療網 籲醫護接種疫苗　亞東：AZ疫苗86%~100%抗體率

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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