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隨著本土疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月，亞東醫院表示，持續挪移病房，成立更多的專責照顧量能，21日指揮中心公布全國41位的重症患者中，亞東醫院收治了其中11位，佔比超過四分之一。為固守新北市第一線重症醫療量能，亞東醫院自AZ疫苗開打後，踴躍地鼓勵同仁接種，並優化流程、給予疫苗假等等。在首批到貨的疫苗中，亞東醫院共施打超過1萬1千劑的公費及自費疫苗，全院員工施打率更高達84%。
首批疫苗調查 86%~100%抗體率
為增加國人對疫苗的信心，亞東醫院特別檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，令人振奮的是接種兩劑疫苗後即有100%的抗體率；接種一劑且經過21天以上，會擁有與接種兩劑者強度相似的抗體陽性率；檢測結果也顯示，打過第一劑14天以上的同仁，就有86%抗體陽性率。臨床病理科朱芳業主任指出，由於新冠病毒疫苗較新穎，雖然尚未知道是否能完全阻斷感染，但已知能有效地減少重症及死亡，從施打疫苗後產生抗體的檢測結果可以得知，愈早施打疫苗就能愈早產生抗體，呼籲公費對象要盡量及早接種。
朱芳業主任表示，面對日益狡猾的病毒，「戴口罩」、「勤洗手」、「維持社交距離」及「施打疫苗」是最佳的防禦手段。本次新到的疫苗，亞東醫院將配合政府政策優先開放公費對象施打，也希望院內的數據能帶給國人信心。過去一年，台灣社會上下齊心防疫，今年疫情雖看似沒有盡頭，但相信踴躍接受疫苗施打，必能有效戰勝新冠肺炎。在勝利到來前，醫護人員會持續地為民眾堅守前線！
資料來源：健康醫療網 籲醫護接種疫苗 亞東：AZ疫苗86%~100%抗體率
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