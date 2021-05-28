張書偉《女力》偷吃激情開房間　婆婆氣瘋賞媳婦巴掌

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張書偉、王宇婕先後遭赫容激烈甩巴掌，2人敬業表示：「有先和赫容姊說好，都直接來真的。」為求畫面呈現完美，2人寧可真挨一巴掌，張書偉補充說：「若畫面不完美需要重來，反而要挨更多下。」王宇婕透露：「這場打巴掌戲大概拍了4次，打完不覺得痛，可能拍戲被打習慣，當下情緒也被婆婆激起，忘記痛了。」戲裡正宮為查出老公是不是有偷吃，不顧一切想知道真相，問及王宇婕私下是否與角色相像？王宇婕笑說：「雖然香梅（角色名）是想證明自己想太多，去查清楚，但我比較不會像香梅去追根究底，我覺得她可能比較聰明。」
為了服務觀眾，疫情間仍敬業拍戲的王宇婕、張書偉嚴謹配合劇組防疫措施，隨時戴口罩、酒精跟乾洗手不離身，王宇婕也隨身攜帶殺菌功能的小機器到片場。張書偉透露回到家更是一定會先噴完酒精才入門，到家立刻洗手、脫衣洗澡，除了拍戲工作外幾乎不外出。這次詮釋渣男，別於過往正派陽光形象，張書偉笑說：「接演之前就大概知道會被網友們關愛了，感謝大家投入。」也透露自己有特別為角色琢磨設計如何演得渣，「就為讓觀眾看得牙癢癢，現在劇本也讓自己有很好的發揮，一起來看宏偉（角色名）能夠多渣」。
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