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張書偉《女力》偷吃激情開房間　婆婆氣瘋賞媳婦巴掌

▲張書偉（左）、邱珮淇開房激情脫衣解釦。（圖／TVBS）
▲張書偉（左）、邱珮淇開房激情脫衣解釦。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-28 21:00:00

張書偉在《女力報到-男人止步》偷吃搞外遇，愛上小10歲的邱珮淇，2人趁出差激情開房間，一關上門迫不及待開始接吻、親脖子、解釦後脫衣，問及親熱戲是否先跟林筳諭（勇兔）報備？他透露：「劇本出來，有馬上跟女友說。」另一邊飾演張書偉太太的王宇婕，對老公意外獲得的領帶夾開始起疑心，偷偷追查老公行蹤，卻意外將小孩搞丟，被氣瘋的婆婆痛打一巴掌。

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▲王宇婕弄丟小孩遭婆婆甩巴掌。（圖／TVBS）
▲王宇婕弄丟小孩遭婆婆甩巴掌。（圖／TVBS）
張書偉、王宇婕先後遭赫容激烈甩巴掌，2人敬業表示：「有先和赫容姊說好，都直接來真的。」為求畫面呈現完美，2人寧可真挨一巴掌，張書偉補充說：「若畫面不完美需要重來，反而要挨更多下。」王宇婕透露：「這場打巴掌戲大概拍了4次，打完不覺得痛，可能拍戲被打習慣，當下情緒也被婆婆激起，忘記痛了。」戲裡正宮為查出老公是不是有偷吃，不顧一切想知道真相，問及王宇婕私下是否與角色相像？王宇婕笑說：「雖然香梅（角色名）是想證明自己想太多，去查清楚，但我比較不會像香梅去追根究底，我覺得她可能比較聰明。」

▲邱珮淇（左起）、張書偉、王宇婕嚴謹防疫。（圖／TVBS）
▲邱珮淇（左起）、張書偉、王宇婕嚴謹防疫。（圖／TVBS）
為了服務觀眾，疫情間仍敬業拍戲的王宇婕、張書偉嚴謹配合劇組防疫措施，隨時戴口罩、酒精跟乾洗手不離身，王宇婕也隨身攜帶殺菌功能的小機器到片場。張書偉透露回到家更是一定會先噴完酒精才入門，到家立刻洗手、脫衣洗澡，除了拍戲工作外幾乎不外出。這次詮釋渣男，別於過往正派陽光形象，張書偉笑說：「接演之前就大概知道會被網友們關愛了，感謝大家投入。」也透露自己有特別為角色琢磨設計如何演得渣，「就為讓觀眾看得牙癢癢，現在劇本也讓自己有很好的發揮，一起來看宏偉（角色名）能夠多渣」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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