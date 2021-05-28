中央、雙北同喊「醫療緊繃」　快析：民眾反應天差地遠

疫情持續嚴峻，確診人數也不見和緩跡象，雙北收治爆量病患成為醫療量能重災區，北市聯合醫院工會更發出聲明「崩潰在即，向外界求救。TPOC台灣議題研究中心透過Quickseek快析輿情資料庫監測，發現「醫療緊繃」網路聲量一夕衝高，且雙北、中央同時疾呼「醫療緊繃」，但民眾反映大不相同，指揮中心的負面聲量比正面聲量多了一倍以上。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據快析輿情發現，「醫療緊繃」的呼聲正達到前所未有的新高，5月19日，全國升至第三級疫情警戒，8日內確診破千人，也為醫療量能添上一筆不小負擔，新北市長侯友宜拋出蓋「方艙醫院」的考慮，台北市長柯文哲則認為「來不及了」，當日相關聲量有10,619則。





快析輿情指出，26日侯友宜坦言正不斷「清病床收治重症者」，新北醫療量能非常緊繃；同樣的，柯文哲更貼文直指病床荒問題，怒轟中央「當官不是在辦公室看數據」，輿情聲量達14,716則，相較前一日多了70%，前線人員求救的呼喚聲越來越大，中央疫情指揮中心聽到了嗎？





▲醫療緊繃的聲量走勢。（圖/快析輿情提供）

日前指揮官陳時中才因心疼員警值勤染疫「八大行業還要開」而落淚，對於醫療量能則指「有緊繃但沒崩潰」，透過快析輿情分析發現，柯文哲、侯友宜、陳時中都指出「醫療緊繃」的現狀，得到網友的反應卻大不相同，柯、侯網路好感度（P/N值）分別有0.58、0.78，中央指揮中心僅有0.49，負面聲量比正面聲量多了一倍以上。





▲中央、雙北的醫療緊繃正負聲量比較圖。（圖/快析輿情提供）

快析輿情認為，究其原因，有2點造成差別，一為醫療量能吃緊，前線醫護只能從有限的人力、設備支應，負責指揮、擬定對應政策的中央，陳時中因員警染疫落淚，風險更大的醫護卻稱「有緊繃但沒崩潰」；二為疫苗仍短少，確診飆升，醫護持續暴露染疫環境還要多久？柯文哲就急問「到底疫苗何時可以到？」同一句話「醫療緊繃」說出口，指揮的中央與前線作戰的地方給人民的感覺截然不同。





快析輿情表示，大部分台灣人民自主封城，低度活動的同時，仍有大批醫護人員暴露在極其危險的第一線抗疫，不僅量能吃緊，每位醫護也承受了極大的壓力，整個醫療層面確實面臨非常「緊繃」甚至瀕臨「崩潰」的狀態。一年前陳時中落淚人民心疼；一年後民意不滿沸騰，指揮中心、中央應正視疫苗旱象及醫療量能對於全國齊心抗疫的重要性，短期內迅速提出政策解方，否則不僅陳時中將跌落神壇，也恐成綠營執政最大敗筆。



