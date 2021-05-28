影／你也陷入防疫疲勞嗎？他曝自身經驗「曾陷入憂鬱」
你是不是為了防疫長期待在家了呢？你是不是因為每天充斥著確診人數攀升、該如何防疫等新聞而陷入不安或憂鬱的恐慌了呢？那你可能就是陷入了「防疫疲勞」囉！youtube頻道「Alan Channel / 阿倫頻道」中阿倫分享了自己居住在日本時發生類似的情況，將這類型的憂鬱與不安稱之為「防疫疲勞」，泛指當大家努力防疫工作，但是卻發現無法真正減少疫情時，可能產生自暴自棄等類似心情，統稱為「防疫疲勞」。
影像中心/綜合報導
2021-05-28 18:04:28｜2021-05-28 18:09:33
受到疫情影響，不少人選擇待在家中減少出外感染的機會，然而人們原本的生活型態頓時受到極大改變後，雖然在初期還能保持樂觀看待，但長時間無法進行原本習慣的生活，對於心理的精神層面就有可能受到影響，加上近期的疫情新聞充斥、確診人數上升、是否有做好防疫工作等輿論話題，可能使這類的心情雪上加霜。
阿倫也分享自己去年在日本生活，所遭遇疫情時觀察到的現象，例如因日本政府發布緊急事態宣言，不少日本民眾如同阿倫都選擇不出門待在家防疫，然而原本有各自生活空間的夫妻，因為長期待在家發生摩擦，最後甚至離婚等情形，又或者明明很努力進行防疫工作，但是新聞報導的確診情況卻不減反增，最後索性自暴自棄的情況，都說明了長期待在家中，可能會導致人們內心陷入焦躁情緒，阿倫也建議可以減少閱讀疫情新聞，並適時走到陽台、窗邊看看外面，適度的減少資訊以防止影響心情，才能避免因為焦躁而導致無法做好防疫工作喔！(影音編輯：張鈞瑞)
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