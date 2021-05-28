墨爾本封城示警「避免像台灣」！苦苓酸：台人見笑轉生氣

國內本土疫情連日升溫，全國防疫三級警戒也延長至6月14日，而澳洲第二大城市、維多利亞州首府墨爾本昨（27）日也為防止當地疫情擴散宣布封城一周，不過在當地官方聲明中卻特別提到台灣疫情升溫一事，掀起不少國人討論。對此，知名作家苦苓就針對台人反應無奈表示「可憐的是有些台灣人還自己覺得丟臉、見笑轉生氣地回頭罵台灣不好」。

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維多利亞州官方聲明提到，「我們見識到許多國家在對抗變種病毒的過程中徹底失敗了，像是台灣這樣的地方，在短短的幾天、幾週內確診數量從『+0』或是少量確診，一路暴漲到今日，而台灣正在努力控制疫情。」

而對此，

作家苦苓

今日就在臉書表示，「台灣自卑的人還真不少！被外國媒體講幾句就抓狂了，那些國家一天還在好幾千好幾萬的確診，有資格嘲笑我們嗎？」，接著他也點出「可憐的是有些台灣人還自己覺得丟臉、見笑轉生氣地回頭罵台灣不好」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

文章曝光後，不少網友也認同表示「好跟不好大家都有自知，不是在鍵盤上打幾個字就覺得好棒棒」、「一堆人指著別人罵自己，身在福中不知福」、「愈自卑的人愈再意別人的看法」、「做的好就鼓勵，做不好就勉勵，再接再厲」。

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

事實上，維多利亞省時隔3個多月再次出現群聚感染，當地衛生部門推測，感染源為一名攜帶印度變種病毒的海外旅客，墨爾本當地約有700萬名居民，據維多利亞州政府官方網站表示至6月3日為止，民眾只能在從事必要工作、就醫、採買生活用品，運動（最多2小時）或是接種新冠疫苗時，才能夠離開住宅。（編輯：楊智傑）