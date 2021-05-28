注意「快樂缺氧」跡象！關於隱形缺氧4大常見QA全都在這

台灣近期本土疫情出現多例確診者死亡，目前已累積78例，其中不乏住在家中因「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」造成的猝死，這也讓民眾高度重視「快樂缺氧」、「隱形缺氧」的問題，趕緊到藥局購買血氧機測量，不過究竟什麼是「快樂缺氧」？若是買不到血氧機又有什麼方法可以測試血氧是否降低呢？《NOWnews今日新聞》對此也整理了一系列相關知識，提供民眾在家也能自我監測。

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▲新冠患者發生多例「快樂缺氧」猝死案件，民眾紛紛到藥局購買血氧機。（示意圖／取自《Unsplash》）

× ▲新冠患者發生多例「快樂缺氧」猝死案件，民眾紛紛到藥局購買血氧機。（示意圖／取自《Unsplash》）

「快樂缺氧」是什麼？

所謂的「隱形缺氧（SiIent hypoxia）」或是「快樂缺氧（Happy Hypoxia）」造成的猝死，事實上指的是與一般缺氧情形不同，這些新冠肺炎確診者因為在家隔離，並沒有因為血氧低而感受到「窒息感」，尤其是年邁或患有多重慢性疾病的新冠患者，在初期並無呼吸短促、意識不清的症狀，但病毒已經嚴重影響內部器官，造成患者低血氧卻不自知，導致病情急速惡化而猝死。

血氧濃度數值多少該就醫？

一般來說人體血氧濃度維持93%至95%仍可持續觀察，介於91%至93%間就要注意積極追蹤，一旦血氧濃度降至90%以下，則為異常狀況有缺氧跡象，建議立刻就醫進行氧氣治療。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

× ▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

該如何測量血氧濃度？

陽明胸腔科醫師蘇一峰建議，若確診個案無法住院檢查，只能居家隔離者最好在家定期觀察體溫、血壓、血氧，可以在家自備血氧檢測機以利監測血氧狀況。

不過目前國際醫療之間對於「家中是否需要常備血氧機」仍尚未取得共識，有一派說法認為血氧機應該在醫師的指導下正確操作、判讀才有意義。

此外，食藥署也提醒血氧機屬於第二級醫療器材，必須由取得販售許可的醫療器材商和藥局才可販售，並未開放網路通路販售。民眾不可透過網拍平台或LINE等通訊軟體購買，必須前往實體店面親自購買。

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

× ▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

買不到血氧機怎麼辦？

若民眾家中沒有血氧機，也可以根據美國胸腔科醫學會提出的

進行自我監測，民眾可以按照平時的步行速度連續行走6分鐘，若臉色發黑、紫表示缺氧嚴重務必就醫。

事實上，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也針對國內「快樂缺氧」猝死頻傳表示，目前已經血氧機列為防疫物資，未來考慮將血氧機的監測列為確診者每日症狀評估之一，並會提供血氧機給入住集中檢疫所的確診個案。（編輯：楊智傑）