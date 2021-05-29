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過去民眾如果想泡茶，就是將煮沸的水倒入茶葉中沖泡 5 分鐘，甚至有時茶包放進去就沒拿起來，但這樣喝法恐怕無法喝到完整茶葉的價值，對此，毒物專家招名威教授說明：「若想要喝到具有較高抗氧化活性的茶，建議冷泡或是熱水沖泡後『找機會』趁新鮮飲用。」
招名威教授分享一篇發表在食品化學《Food Chemistry》的報導，內容說明既使高溫沖出來的茶多酚含量較高，但可惜的是，茶多酚裡的關鍵成分 EGC 和 EGCG「熱穩定度」不好，很容易被溫度影響，也會隨著時間「被氧化」而失去效用。
毒物專家教：用茶湯顏色判斷「茶多酚」被氧化程度
因此如果想要有茶葉抗氧化的好功效，不妨可多喝冷泡茶，加上近日天氣炎熱，來杯冷泡茶清涼又消暑。另外，招名威教授也提到：「可以從茶湯的顏色看得出來差異，當茶湯顏色較深表示茶多酚被氧化的程度較多，其抗氧化效果較差，但口感較佳。」因為通常冷泡茶的茶湯顏色較淺、熱泡茶茶湯顏色較深。
招名威教授分享自己泡茶的四個步驟：
- 準備選用有安全認證的水瓶及茶葉。
- 以 1000mL 的常溫水來沖泡，茶葉的用量不需多，20 公克就足夠。
- 以常見的茶葉來說，包種茶及碧螺春，最適冷泡的時間為 2 至 3 小時，烏龍茶則為 4 小時。
- 蓋緊瓶蓋，靜置於冰箱內 12 至 24 小時，將可提升飲用口感。
夏日飲用茶飲鮮泡鮮喝！避免細菌滋生
喝綠茶好處多，依研究指出對人體的影響，就包括抗癌、減脂、降膽固醇、預防心血管疾病、解肝毒、延緩衰老、醒腦提神、增加骨密度，甚至還可以預防蛀牙。
雖然喝茶好處很多，招名威教授提醒：「喝茶要有效不是不可能，但我們還必須考慮飲用方式、喝多少量、喝多長時間、多久喝一次等條件，絕對不是說喝一杯就有效，當然也不是喝越多就越有效。」尤其適量及適當的飲用最重要，而且為了避免細菌滋生，最好鮮泡鮮喝，特別是在夏天。
文 / 王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 茶飲關鍵在溫度！「冷泡茶」有效茶多酚多4成，更具抗氧化活性