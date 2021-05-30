21歲留美才子自創防疫歌　呼籲「戴罩」一起守護家園

日前發行首張專輯的21歲留美才子劉昊，最近宅在家的他把去年在台灣隔離時創作的歌曲《1922》改編成2.0版本，歌詞貼切唱出在家防疫者的心情，以「戴口罩人人有責」、「待在家裡防疫你我做起」當口號，為醫療人員打氣。

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▲▼劉昊推出防疫歌曲《1922 2.0》。（圖／捌拾貳拾娛樂提供）

劉昊只花了一個晚上就寫出了《1922 2.0》，提到當初歌名是以防疫專線「1922」為靈感，他透露：「原版《1922》是記錄下這段人生中接過最多電話的一段時間，一來也是感謝所有人為防疫的努力。而這首《1922 2.0》則是希望大家好好宅在家防疫，為站在前線的醫療人員打氣！」