21歲留美才子自創防疫歌 呼籲「戴罩」一起守護家園
日前發行首張專輯的21歲留美才子劉昊，最近宅在家的他把去年在台灣隔離時創作的歌曲《1922》改編成2.0版本，歌詞貼切唱出在家防疫者的心情，以「戴口罩人人有責」、「待在家裡防疫你我做起」當口號，為醫療人員打氣。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-30 08:00:00
劉昊去年5月中從美國返台隔離，最近因為疫情而宅在家，讓他想起當初隔離的心情，把先前創作的歌曲重新改詞、編曲，歌詞特別著墨在大家要「戴罩」、宅在家防疫人人有責，希望大家一起防疫守護家園。他表示：「上次的隔離感覺是挺孤單的，身邊的家人朋友都在外面是自由的，這次的感覺是擔心，因為畢竟是自己的家園現在受到疫情的衝擊，生病人數一直增加，死亡人數也一直上升，所以這次是以比較謹慎跟擔憂的心態在閉關。」
劉昊只花了一個晚上就寫出了《1922 2.0》，提到當初歌名是以防疫專線「1922」為靈感，他透露：「原版《1922》是記錄下這段人生中接過最多電話的一段時間，一來也是感謝所有人為防疫的努力。而這首《1922 2.0》則是希望大家好好宅在家防疫，為站在前線的醫療人員打氣！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。