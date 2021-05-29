紓困自營業者遭酸！銀行員反曝「殘酷內幕」：別當酸葡萄

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一位銀行行員也在臉書《爆廢公社》感慨，「紓困4.0真的看見一堆眼紅能領補助的人，我本身是銀行行員，所以也領不到紓困補助不用酸我」。
原PO隨後解釋「很多人根本不知道，一般公司行號每月勞工保險繳費比例，勞工20% 、雇主70%、政府10%，而投保職業工會的自行每月需負擔60%費用、政府40%，而健保雙方差異需自行負擔也很大。政府補助3萬真的不夠他們付幾個月的勞健保費」。
他繼續補充，「投保職業工會的人，大部分都沒有固定薪資、簡單的說就是自行創業，每月盈虧都須自負，目前景氣如果這麼好賺，為何你不去創業，只敢在網路上酸言酸語？在我看來、單純的忌妒心作祟罷了」。
而勞工紓困貸款部分，原PO也發現「很多自營商跟無一定雇主工作者是想申請都無法申請的，他們只能去貸一般民間借款週轉或者高利率的貸款，你們能體會？每個行業都有辛苦的地方、真的不要有酸葡萄心態，工作都是自己選擇的，不要只想到自己所沒有的、而忽略自己本身擁有的更多。各行各業都有需要紓困的人，請不要老是『針對』職業，職業不分貴賤」。
不少網友看完分析後也回應，「真的，都不知道別人的苦，工會繳的錢比較多，繳多領多是正常的」、「歡迎酸民們去保職業工會」、「都不想嘴那些平時好意思什麼都不繳，只想零成本獲利的」、「很多人一直酸，但要他們長期一個月繳兩千多元的勞健保，工資還不固定，我想沒幾個願意」；但仍有人認為「只補助特定業者跟投保職業工會的人，本來就不完善阿，疫情影響又不是只影響到那些人」、「保公會也很多領不到的到好嗎」。（編輯：潘毅）
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