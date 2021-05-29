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燒肉店老闆想減租金！「1景象」讓房東直搖頭：寧可解約

▲為何夜市店家常「先炸再烤」？知情人揭真相。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲為何夜市店家常「先炸再烤」？知情人揭真相。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 23:25:35

台灣疫情持續延燒，指揮中心也祭出三級疫情警戒至6月14日，讓許多店家相當苦惱。就有一位燒肉店老闆也向房東提出減租金的要求，但「1景象」卻讓後者寧可解約也不想降租。

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一位房東在臉書《爆廢公社》上發文提到，「跟我租地做燒肉的租客跟我說因為疫情要談減租的事情。但到現場發現他開進口豪車，我自己卻還是開國產車，請問我該答應他嗎？該怎麼談？叫他賣車？換車抵房租？」

燒肉店老闆見到房東，一開口就說「做不下去」，原PO也立刻表示願意無償解約，老闆卻又急著喊「沒要這麼誇張吧」，雙方後續也持續交鋒。

▲有房東遇到開店的租客想談減免房租，但看到對方的經營方式與生活品質後，果斷回絕。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有房東遇到開店的租客想談減免房租，但看到對方的經營方式與生活品質後，果斷回絕。（圖／翻攝《爆廢公社》）
身為房東的原PO也感慨「這間店的地點不是在北部，整個疫情來說這租客老闆還是賺錢的，而他針對這次嚴重爆發的狀態來談，雖然怎麼做生意不關我的事，但我看其他生意人找方法轉型，開拓新市場，而他什麼都不想，只想用降租來撐過，我認為他把疫情的問題全讓我來扛，我有提出直接解約他不同意」。

完整過程也引發網友熱議，「生意好的時候有分紅給你嗎？ 沒的話，管他疫情想減租」、「他虧要你降價，他賺有分你嗎？這樣想不就很簡單了」；也有人認為「還是降租，畢竟現在生意很難做，跟他開什麼車無關」、「解約完，你的地要放到什麼時候才有新租客？可以自己評估看看，不缺錢是沒差啦，要是我會願意減租」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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