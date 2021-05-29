燒肉店老闆想減租金！「1景象」讓房東直搖頭：寧可解約

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燒肉店老闆見到房東，一開口就說「做不下去」，原PO也立刻表示願意無償解約，老闆卻又急著喊「沒要這麼誇張吧」，雙方後續也持續交鋒。
身為房東的原PO也感慨「這間店的地點不是在北部，整個疫情來說這租客老闆還是賺錢的，而他針對這次嚴重爆發的狀態來談，雖然怎麼做生意不關我的事，但我看其他生意人找方法轉型，開拓新市場，而他什麼都不想，只想用降租來撐過，我認為他把疫情的問題全讓我來扛，我有提出直接解約他不同意」。
完整過程也引發網友熱議，「生意好的時候有分紅給你嗎？ 沒的話，管他疫情想減租」、「他虧要你降價，他賺有分你嗎？這樣想不就很簡單了」；也有人認為「還是降租，畢竟現在生意很難做，跟他開什麼車無關」、「解約完，你的地要放到什麼時候才有新租客？可以自己評估看看，不缺錢是沒差啦，要是我會願意減租」。（編輯：潘毅）
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