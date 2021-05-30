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新冠病毒源自實驗室？英挪科學家：中國用逆向工程掩飾

▲由於數據、早期樣本的缺失，導致新冠病毒的起源問題仍然存在許多爭議，有英國、挪威科學家研究認為，種種跡象顯示病毒可能經過人為操作。。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於數據、早期樣本的缺失，導致新冠病毒的起源問題仍然存在許多爭議，有英國、挪威科學家研究認為，種種跡象顯示病毒可能經過人為操作。。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-30 11:01:03

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今逾1年，世界衛生組織（WHO）早前派遣專家小組前往中國湖北省武漢調查，然而至今仍未對病毒起源有定論。英國《每日郵報》報導，英國與挪威學者共同撰寫的分析報告認為，新冠病毒缺少自然演化的可靠證據，而病毒的棘蛋白卻又帶有4個正電這樣罕見的情況，因此兩位科學家大膽推測，新冠病毒很可能源自實驗室。

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英國《每日郵報》報導，英國倫敦聖喬治大學的腫瘤學教授達格利什（Angus Dalgleish） 和挪威病毒學家索倫森（Birger Sørensen）去年研究新冠病毒，並共同撰寫一份22頁的報告，指發現「特別線索」顯示病毒只能經由實驗室人為操作產生。但由於大部分專家都認為病毒源於自然界，WHO專家小組也在初步報告中強調實驗室的可能性極低，因此該論文被主流期刊拒絕刊登。

達格利什和索倫森研究發現，新冠病毒的棘蛋白上有4種並列的胺基酸且都帶有正電，這使得病毒能夠牢牢吸附於人體細胞帶負電的部分，這可能是新冠病毒傳播能力特別驚人的原因。索倫森表示，由於帶正電的胺基酸會互相排斥，因此自然界中連3個排成一列的狀況很少見，更何況新冠病毒有4個並排，能夠讓同時讓它們共存的唯一方法就是人工製造。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲達格利什和索倫森認為，新冠病毒應該是從武漢實驗室的低安全區域洩漏而出。（圖／美聯社／達志影像）
英國、挪威兩位科學家還指出，原本各界推測，病毒會在大流行的過程中逐漸發生突變，變成傳染能力更高但是致病率更低，然而現在很明顯不是如此。因此他們假設，新冠病毒經過人為設計而生，且有證據表明，在疫情爆發後，中國科學家採集了新冠病毒樣本並對其進行了「逆向工程」，讓它看起來好像源於自然界；2020年初，有大量的新病毒株數據被匯入武漢實驗室基因數據庫，這可能是中國試圖塑造病毒是多年前的一個序列的假象。

武漢病毒實驗室被評為生物安全4級的實驗室，理論上應該是非常安全的，然而《華盛頓郵報》早前報導，美國國務院官員曾在2018年前往武漢探視，並向華府提出2次警告，提醒高層實驗室存在安全疑慮，索倫森相信，新冠病毒是從武漢實驗室「低安全區域」流出的，

達格利什和索倫森還注意到，有關病毒的資料訊息都已經被破壞，中國實驗室還刻意破壞、隱瞞或污染數據，那些想要分享真相、知識的科學家恐怕都已經「被消失」了，永遠無法彌補病毒資訊被銷毀所留下來的數據破洞。

《每日郵報》報導最後提到，達格利什和索倫森的論文將在未來數天內登上科學期刊《生物物理學發現季刊》（Quarterly Review of Biophysics Discovery），近期各國紛紛呼籲進一步調查新冠病毒起源的，兩人的論文勢必會引起極大的關注。

▲（圖／翻攝自每日郵報）
▲索倫森（左）、達格利什（右）認為新冠病毒應該是經過人為操作的產物。（圖／翻攝自每日郵報）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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