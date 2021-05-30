新冠病毒源自實驗室？英挪科學家：中國用逆向工程掩飾

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達格利什和索倫森研究發現，新冠病毒的棘蛋白上有4種並列的胺基酸且都帶有正電，這使得病毒能夠牢牢吸附於人體細胞帶負電的部分，這可能是新冠病毒傳播能力特別驚人的原因。索倫森表示，由於帶正電的胺基酸會互相排斥，因此自然界中連3個排成一列的狀況很少見，更何況新冠病毒有4個並排，能夠讓同時讓它們共存的唯一方法就是人工製造。
英國、挪威兩位科學家還指出，原本各界推測，病毒會在大流行的過程中逐漸發生突變，變成傳染能力更高但是致病率更低，然而現在很明顯不是如此。因此他們假設，新冠病毒經過人為設計而生，且有證據表明，在疫情爆發後，中國科學家採集了新冠病毒樣本並對其進行了「逆向工程」，讓它看起來好像源於自然界；2020年初，有大量的新病毒株數據被匯入武漢實驗室基因數據庫，這可能是中國試圖塑造病毒是多年前的一個序列的假象。
武漢病毒實驗室被評為生物安全4級的實驗室，理論上應該是非常安全的，然而《華盛頓郵報》早前報導，美國國務院官員曾在2018年前往武漢探視，並向華府提出2次警告，提醒高層實驗室存在安全疑慮，索倫森相信，新冠病毒是從武漢實驗室「低安全區域」流出的，
達格利什和索倫森還注意到，有關病毒的資料訊息都已經被破壞，中國實驗室還刻意破壞、隱瞞或污染數據，那些想要分享真相、知識的科學家恐怕都已經「被消失」了，永遠無法彌補病毒資訊被銷毀所留下來的數據破洞。
《每日郵報》報導最後提到，達格利什和索倫森的論文將在未來數天內登上科學期刊《生物物理學發現季刊》（Quarterly Review of Biophysics Discovery），近期各國紛紛呼籲進一步調查新冠病毒起源的，兩人的論文勢必會引起極大的關注。
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