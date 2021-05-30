COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雙北PCR陽性者　指揮中心：今可全移至加強版集中檢疫所

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出回應。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出回應。圖為萬華消毒兵（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-05-30 14:49:00｜2021-05-30 17:17:47

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（30）日表示，目前加強版集中檢疫所已收住1979名確診病患，今日可收住房數約2千間，而今日已與台北市、新北市聯繫，可以把輕症或無症狀的PCR陽性確診者，全部移至檢疫所。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心公布目前加強版及中央集中檢疫所收住情況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布目前加強版及中央集中檢疫所收住情況。（圖／指揮中心提供）
針對目前加強版集中檢疫所數量，王必勝指出，截至今日為止已收住人數1979名確診病患，其中新北有1184人，台北593人，其他202人，而今日空房估計2000間，北中南都有，中南部較多，未來3天新徵用、解除隔離後清消完畢的，估計還有600間可供使用，目前持續場堪建置中的有4處所、約500間。

▲指揮中心公布雙北市加強版集中檢疫所收住狀況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布雙北市加強版集中檢疫所收住狀況。（圖／指揮中心提供）
王必勝也提到，過去10多天中，加強版集中檢疫所共增加10處所、1400間，台北市在這段時間徵用8到10間旅館，新北市增加5間旅館，其中有4間已在使用當中。王必勝強調透過中央與地方合作，希望把輕症或是無症狀確診患者，確實做到隔離，移到集中檢疫所管理，避免在家中產生相關感染，而今日也已與新北市、台北市聯絡，今日應該可以把所有PCR陽性的確診者，移至集中檢疫所。

指揮官陳時中也提到加強版集中檢疫所做為社區與醫院間的緩衝區，中央與地方準備充分，台北市、新北市的防疫旅社設置得很成功，這兩天雙北已能快速地將病人安置，未來緩衝區將建立的更好。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
37.52%62.48%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.07%31.93%
2021-05-27-2021-05-30
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
即時
推薦閱讀