雙北PCR陽性者 指揮中心：今可全移至加強版集中檢疫所
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（30）日表示，目前加強版集中檢疫所已收住1979名確診病患，今日可收住房數約2千間，而今日已與台北市、新北市聯繫，可以把輕症或無症狀的PCR陽性確診者，全部移至檢疫所。
記者顏真真/台北報導
2021-05-30 14:49:00｜2021-05-30 17:17:47
針對目前加強版集中檢疫所數量，王必勝指出，截至今日為止已收住人數1979名確診病患，其中新北有1184人，台北593人，其他202人，而今日空房估計2000間，北中南都有，中南部較多，未來3天新徵用、解除隔離後清消完畢的，估計還有600間可供使用，目前持續場堪建置中的有4處所、約500間。 王必勝也提到，過去10多天中，加強版集中檢疫所共增加10處所、1400間，台北市在這段時間徵用8到10間旅館，新北市增加5間旅館，其中有4間已在使用當中。王必勝強調透過中央與地方合作，希望把輕症或是無症狀確診患者，確實做到隔離，移到集中檢疫所管理，避免在家中產生相關感染，而今日也已與新北市、台北市聯絡，今日應該可以把所有PCR陽性的確診者，移至集中檢疫所。
指揮官陳時中也提到加強版集中檢疫所做為社區與醫院間的緩衝區，中央與地方準備充分，台北市、新北市的防疫旅社設置得很成功，這兩天雙北已能快速地將病人安置，未來緩衝區將建立的更好。
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