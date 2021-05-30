下波鋒面5日報到　太平洋低壓有待觀察

中央氣象局今（30）日表示，這波梅雨滯留鋒影響台灣的時間將持續到後（1）日，降雨情況將持續，但雨量最大僅有今日。至於目前仍在太平洋上的熱帶低壓，不排除有增強為颱風的可能性，預期4日將最接近台灣，氣象局表示未來動態還有待觀察。
記者張志康/綜合報導
2021-05-30 15:59:48
氣象局指出，這波梅雨鋒面將影響台灣至6月1日，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。氣象局表示，明天下午過後，降雨情況將逐漸緩和，降雨將集中在山區的午後雷陣雨。
這波鋒面對水情是否有所助益，氣象局認為，從今日降雨狀況來看，雨量集中在彰化、南投、雲林等平地區域，在山區及水庫集水區，雖然有雨，但雨量並不算大。
另外，氣象局表示，6月5日到6日，將有下一波梅雨鋒面來臨，但相對來說影響台灣的時間較短。
至於目前在菲律賓東南方海面上的太平洋熱帶低氣壓，未來有增強為颱風的機率，但氣象局指出，目前熱帶低壓路徑朝向北北西進行，預計3日到4日有機會北轉或東轉。
不過，以目前看起來，這個熱帶低壓即使依目前預測路徑前進，到了4日距離台灣仍有1千餘公里的距離，對台灣陸地直接影響不大，至於是否會進一步影響相關天氣型態，還有待這個熱帶低壓實際生成颱風後，對整體天氣型態的觀察。