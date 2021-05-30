清潔隊群聚新增3確診　鄭文燦：將爭取隊員優先施打疫苗

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鄭文燦表示，龜山清潔隊群聚事件發生至今3天，全區垃圾清運正常，但廚餘跟資源回收採彈性處理，目前其他兩個隊部維持基本運做，採取專人、專車、專區方式，由其他中隊支援10輛車、每車搭配1名司機、1名隨車隊員，就能夠維持龜山區的基本垃圾清運，另外全區也進行了2次的大消毒，請民眾放心。
鄭文燦說，目前市府規劃安排環保局清潔大隊約200位執行消毒勤務同仁，優先納入疫苗施打範圍，至於其他的清潔隊員，他會向中央爭取，希望能在下一波配發疫苗時，列為優先施打對象。
鄭文燦另說明，因應疫情變化，這段時間所有的清潔隊員不用上班、下班打卡，改成責任制，各隊部的休息室關閉、資收車及垃圾車兩種車輛就分流異地處理，各個路線也分開處理，希望能夠減少群聚的風險，執勤前後都必須要消毒，而且都全程戴口罩；如果民眾沒有戴口罩丟垃圾、清潔隊元可以拒收並就地稽查開罰，希望也減少民眾跟隊員之間接觸的風險。
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