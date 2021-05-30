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清潔隊群聚新增3確診　鄭文燦：將爭取隊員優先施打疫苗

▲鄭文燦表示，龜山地區垃圾收運工作暫由其他隊部支援運作正常，之後會向中央要求將清潔隊員納入下波疫苗優先施打對象。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，龜山地區垃圾收運工作暫由其他隊部支援運作正常，之後會向中央要求將清潔隊員納入下波疫苗優先施打對象。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-30 17:33:45

桃園市今（30）日新增24例本土個案，其中龜山清潔隊群聚感染再增3人確診，市長鄭文燦表示，目前群聚感染的新華亞隊部擴大採檢189位全數完成，至今共有6位隊員、2位家人確診（1人為明日公布案例），另支援該隊部的91位隊員也列14天居家隔離。龜山地區垃圾收運工作暫改由其他隊部支援運作正常，之後他也會向中央要求將清潔隊員納入下波疫苗優先施打對象。

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鄭文燦指出，龜山清潔中隊有三個隊部，發生群聚感染為新華亞隊部，市府擴大採檢189位，除已確診的8人，其餘採檢結果皆為陰性，另外來支援的其他隊部同仁含新華亞隊部成員共91人居家隔離14天。

鄭文燦表示，龜山清潔隊群聚事件發生至今3天，全區垃圾清運正常，但廚餘跟資源回收採彈性處理，目前其他兩個隊部維持基本運做，採取專人、專車、專區方式，由其他中隊支援10輛車、每車搭配1名司機、1名隨車隊員，就能夠維持龜山區的基本垃圾清運，另外全區也進行了2次的大消毒，請民眾放心。

鄭文燦說，目前市府規劃安排環保局清潔大隊約200位執行消毒勤務同仁，優先納入疫苗施打範圍，至於其他的清潔隊員，他會向中央爭取，希望能在下一波配發疫苗時，列為優先施打對象。

鄭文燦另說明，因應疫情變化，這段時間所有的清潔隊員不用上班、下班打卡，改成責任制，各隊部的休息室關閉、資收車及垃圾車兩種車輛就分流異地處理，各個路線也分開處理，希望能夠減少群聚的風險，執勤前後都必須要消毒，而且都全程戴口罩；如果民眾沒有戴口罩丟垃圾、清潔隊元可以拒收並就地稽查開罰，希望也減少民眾跟隊員之間接觸的風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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