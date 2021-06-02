《財富老司機》有錢人不會只有錢　黃丹濃縮複利效應

對於「成功」，相信每個人都有自己的想像，而成功不是靠運氣，不論自己做什麼、學什麼，使用什麼戰術或策略，有什麼目標與渴求，成功都是複利效應產生的結果，此為《成功》雜誌前發行人暨總編輯-戴倫．哈迪所著《複利效應：6步驟引爆收入、生活和各項成就倍數成長》的核心思想，本周由《NOWnews今日新聞》製作的Podcast節目《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹濃縮這本書6步驟、8大自我量表和觀眾分享「複利效應」的概念。
財經中心/綜合報導
2021-06-02 18:30:00
《複利效應：6步驟引爆收入、生活和各項成就倍數成長》為紐約時報、華爾街日報《今日美國報暢銷書，Amazon.com 商業理財 Top1 暢銷書。作者戴倫．哈迪為《成功》雜誌前發行人暨總編輯，訪問過無數世界級頂尖人士，包括金獎影帝、奧運金牌運動員、世界一流連續創業家等，研究成功案例和人類成就逾25年，引領美國個人發展領域逾20年。
戴倫．哈迪以第一人稱說故事的方法，其核心思想為「成功是複利效應產生的結果」，是一本探討成功及如何贏得成功的書籍，作者開門見山地說，「我會和各位分享如何運用「複利效應」（Compound Effect）的力量，它是對你的人生造成好影響或壞影響的一種系統；只要正確利用這套系統，你將可以徹底革新你的人生。」
《複利效應》讓主持人黃丹印象深刻的，除了戴倫．哈迪的財富成就，更看到了戴倫．哈迪的人際關係相當的好，黃丹引出書中所說，每個一個人都有自己生命的靈輪，方方面面都做得非常好，才會成為一個富有的人。而黃丹將生命的靈輪
做成表格，一道道帶著觀眾一路解鎖人生中可能遇見的迷茫。從精神跟心靈開始，找到百分之百的所有權幹，當精神心靈有所改變，就會帶動心智內在，當自己成長就會有強大的信念，用更高的視野觀看世界，省思生活、人際關係，最終回到家庭。黃丹將書中所認定的成功，以公式「一個聰明的小抉擇+ING+TIME=哇(成功)」，重新回歸「有錢人不會只有錢」，而是透過各種周遭的力量，讓自己複利效應。