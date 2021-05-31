台灣本土感染擴散　產經：加深政黨對立情況

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情在5月中旬本土疫情爆發，更連續好幾天每天增加超過300例本土確診病例。日本《產經新聞》報導指出，在台灣疫情擴散的情況之下，政黨對立也變得更加明顯。《產經新聞》在30日的報導中指出，台灣進行了一年嚴格邊境管制，累計確診人數維持在千人以下，但從5月15日開始大約兩個禮拜，有超過6千人確診。感染快速擴散之下，更面臨了病床、人力以及疫苗不足的狀況，衝擊醫療系統更讓民眾感到不安。





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碰上了這樣的情況，國民黨更指責「明明有一年以上的準備時間，政府卻毫無做為」，國民黨主席江啟臣更在Facebook上的發文，痛罵這是場「人禍」。





《產經新聞》進一步指出，其他國民黨籍的地方首長也不斷推出自有的一套「新冠對策」，像是金門先前在機場設置快篩站，以及南投縣也打算從中國藥廠自行購入疫苗，有政治記者指出，「明年即將進行選舉，隸屬在野黨的地方首長開始拼命凸顯自身存在感」。而相較之下總統在英文近來的支持率則是急速滑落。





《產經新聞》報導中也提到，中國當局看見台灣目前的狀況，不斷表明「可以提供中國產疫苗支援台灣」，也逐漸影響台灣。雖然蔡政府以安全為由進行慎重考慮，卻也遭到國民黨相關人士批評「人命關天，已無時間等待」，更加深了之間對立的情況。









