雙北醫療人力吃緊！兄妹北上支援　媽淚崩傳訊：等妳回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，自己每天能做的，只有在家燒香拜佛，祈求兒子能平安回家，因此她也呼籲大家「好好待在家裡防疫，不要再亂跑了！讓我兒子早點回到我身邊，我現在連做飯給他吃都不行」，同時也希望大家能有同理心，站在最前線的醫護人員的家屬立場去思考，「那些包的密不透風的醫護人員，椅子、地板躺著就睡，換做他們是你的家人，你作何感想？」
原PO今早再度發文，她原本以為身為護理師的女兒，只是要去上班，想不到竟是跟著同事北上支援哥哥，女兒還貼心地說「媽媽放心，我和哥哥會平安回來，你們越好，我們越放心做，因為你們是我們最強的後盾」，而她也只能幫兒子、女兒加油打氣。
貼文曝光後，網友們也十分感動，紛紛留言稱讚原PO，「偉大的媽媽，謝謝您教育如此無私奉獻的兒女，在這大家都不想面對的時候，他們卻奮不顧身」、「您不是一位自私的媽媽，縱然擔心害怕，還是選擇放手讓他們去做，謝謝」、「感謝你孩子的付出，我們會一直乖乖待在家」、「雖然只是簡單幾句言語，但眼淚瞬間流了下來。辛苦了」、「感謝你們養出這麼棒的兒子女兒」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。