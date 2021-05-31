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雙北醫療人力吃緊！兄妹北上支援　媽淚崩傳訊：等妳回來

▲有位媽媽表示，醫師兒子不顧她反對，跟著學長北上支援北部醫療。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有位媽媽表示，醫師兒子不顧她反對，跟著學長北上支援北部醫療。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 16:13:43｜2021-05-31 17:15:06

台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也延長至6月14日，而面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於守在第一線的醫護人員，同時也是風險最高的一群人。近日，就有位媽媽指出，兒子不顧她的反對，跟著學長北上支援北部醫療，沒想到隔天連女兒也跟著北上支援，讓她不禁感嘆「我是個自私的媽媽，只希望他們能快回來」。

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原PO日前在《匿名2公社》表示，兒子是名醫師，不顧她的反對，跟著學長北上支援北部醫療，一個禮拜過去了，雖然每天都跟兒子視訊，但她還是百萬個不放心，也忍不住說「我是個自私的媽媽，我希望他突然跟我說：媽！我現在就回去」，可是她知道這是不可能的。

原PO透露，自己每天能做的，只有在家燒香拜佛，祈求兒子能平安回家，因此她也呼籲大家「好好待在家裡防疫，不要再亂跑了！讓我兒子早點回到我身邊，我現在連做飯給他吃都不行」，同時也希望大家能有同理心，站在最前線的醫護人員的家屬立場去思考，「那些包的密不透風的醫護人員，椅子、地板躺著就睡，換做他們是你的家人，你作何感想？」

▲原PO指出，沒想到連女兒都北上支援，只能祈禱兩兄妹能盡快回家。（圖／翻攝自《匿名2公社臉書》
▲原PO指出，沒想到連女兒都北上支援，只能祈禱兩兄妹能盡快回家。（圖／翻攝自《匿名2公社臉書》 ）
原PO今早再度發文，她原本以為身為護理師的女兒，只是要去上班，想不到竟是跟著同事北上支援哥哥，女兒還貼心地說「媽媽放心，我和哥哥會平安回來，你們越好，我們越放心做，因為你們是我們最強的後盾」，而她也只能幫兒子、女兒加油打氣。

貼文曝光後，網友們也十分感動，紛紛留言稱讚原PO，「偉大的媽媽，謝謝您教育如此無私奉獻的兒女，在這大家都不想面對的時候，他們卻奮不顧身」、「您不是一位自私的媽媽，縱然擔心害怕，還是選擇放手讓他們去做，謝謝」、「感謝你孩子的付出，我們會一直乖乖待在家」、「雖然只是簡單幾句言語，但眼淚瞬間流了下來。辛苦了」、「感謝你們養出這麼棒的兒子女兒」。（編輯：許智超）

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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