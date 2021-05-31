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疫苗之前人人平等　林右昌籲：CDC用人民聽得懂的話釋疑

▲基隆市長林右昌認為，CDC在疫苗採購這件事，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌認為，CDC在疫苗採購這件事，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-31 18:30:10｜2021-06-01 10:57:00

疫情吃緊！許多地方首長或民間企業有意採購或捐贈疫苗，甚至新北市長侯友宜30日在防疫會議上，罕見向中央喊話「不要再刁難！」對此，基隆市長林右昌認為，CDC在疫苗採購這件事，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑，不要讓大家誤會政府在刁難。

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林右昌今（31）日召開基隆市政府「COVID-19應變說明記者會」，針對各界對疫苗採購的紛紛擾擾，提出不同的見解；並反問「有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工或會員施打，但大家靜下心來冷靜想想，這樣真得是對的嗎？這樣真得是好的嗎？」

林右昌指出，疫苗是國民健康的公共財，疫苗之前人人平等，不論你是郭台銘還是路邊的遊民，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利，都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工，還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市，而有所差別！

林右昌表示，相信大家都是出自善意、善心、善念，但因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過要提醒、也要注意的是，如果這樣做，我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或製造了縣市間的差異？或撕裂了社會的和諧？

林右昌強調，如果民間的力量可幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，也應該樂觀其成，更應該大家合作，一起來努力；並認為在疫苗採購這件事上，CDC不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑，疫苗是一個國民健康公共財，大家都有施打的權利，這應該是平等的！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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