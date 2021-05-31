疫苗之前人人平等　林右昌籲：CDC用人民聽得懂的話釋疑

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林右昌指出，疫苗是國民健康的公共財，疫苗之前人人平等，不論你是郭台銘還是路邊的遊民，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利，都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工，還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市，而有所差別！
林右昌表示，相信大家都是出自善意、善心、善念，但因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過要提醒、也要注意的是，如果這樣做，我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或製造了縣市間的差異？或撕裂了社會的和諧？
林右昌強調，如果民間的力量可幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，也應該樂觀其成，更應該大家合作，一起來努力；並認為在疫苗採購這件事上，CDC不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑，疫苗是一個國民健康公共財，大家都有施打的權利，這應該是平等的！
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