議員要求開放疫苗採購　陳其邁：這情形其他國家少見

由高雄市6位國民黨議員組成的KK政線今（31）日指出，中央政府硬要全民茫茫等待國產疫苗，請高雄市長陳其邁帶綠營地方首長一起，請求中央開放民間採購國際認證的疫苗來保命，對此陳其邁則表示，這涉及到運送、管理、施打，都是要由中央來做安全性確認，其他國家比較少看到疫苗進口數量不多，然後多批次、多家的情形。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-31 18:37:06｜2021-05-31 18:38:23
KK政線指出，中央政府現在好像演「等待果陀」一樣，硬要全民茫茫等待國產疫苗，但這個「果陀」是不是有效？安不安全？甚至到底會不會來？一切都還不知道，人命在眼前不斷流失，民進黨政府卻要人民等待未知的未來，這樣的施政邏輯讓人無法接受，認為應先開放購買有18億人認證的國際疫苗來保命，才能爭取時間讓國產疫苗走完研發程序、做好3期臨床，並說到陳其邁市長最近採取許多跟著雙北走的政策，都收到不錯效果，希望他能帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗，搶救台灣人民性命。
陳其邁則認為，不論是中央、地方還是民間，對於疫苗的採購，疫苗的效力跟安全性還是要優先確保，大家都希望儘快拿到疫苗，在疫情的蔓延的時候有一個叫EUA的緊急授權法案，過去在當行政院副院長的時候，就有針對快篩、疫苗、藥物，都有訂定不同的EUA綠色通道，有需要就要趕快提出具體的申請。
但陳其邁也說，疫苗的採購畢竟還是跟藥品不同，藥品的運送相對來講比較簡單，但是一些像標靶藥物或者是疫苗，會涉及到運送、管理、施打，這個都是要由中央來做安全性的確認，比較少看到說疫苗進口數量不多，然後多批次、多家進口，知道大家都很希望能夠趕快施打疫苗，所以也建議中央應該要加速疫苗的審查流程，施打的範圍、疫苗的種類、安全性、效價上等評估能夠加快。
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