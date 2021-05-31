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日本仙台市採購台南鳳梨表支持 6月還有芒果來接棒

▲黃偉哲於與日本仙台視訊會議上也不忘推廣台南芒果（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲於與日本仙台視訊會議上也不忘推廣台南芒果（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-05-31 19:09:40｜2021-05-31 19:09:55

日本仙台市為台南友誼市，為了表達對台南的支持，特地向台南購買了6.7噸的鳳梨，預計6月2日於當地藤崎百貨辦理販售會。台南市長黃偉哲今天(5/31)特別在仙台市官方的視訊會議上表示感謝。黃偉哲表示，感謝仙台的老朋友以實際行動支持台南，他在今年4月就曾經跟台南的國際友人們分享過台南的鳳梨汁、鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨麵等產品。當時收到仙台市長郡和子回信，盛讚台南的鳳梨加工品非常美味，產品又多樣，令人驚艷。

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郡和子表示相當感謝台南長期對雙方交流的支持，特別是在311地震及去年日本新冠疫情爆發時，都立刻對仙台市伸出援手。這次很高興透過「仙台‧台南友好交流促進協會」的努力，讓台南鳳梨即將在當地上市。最後黃偉哲也不忘於視訊會議上推廣台南芒果，他表示接下來6月就是芒果產季，今年也一定會與仙台市的老朋友們分享台南的愛文芒果。仙台市的朋友們都表示非常期待，也與黃偉哲相約互訪，希望能儘早再來台南品嚐美味的水果及小吃。

今日一起出席這場視訊會議為日本仙台市長郡和子、議長鈴木勇治、身兼台南市榮譽市民的議員西澤啟文，以及「仙台‧台南友好交流促進協會」的飯岡會長、上野副會長、早坂副會長皆出席與會，與黃偉哲共享台南鳳梨即將在仙台上市的喜悅。

▲日本仙台市長及國際友人透過視訊與台南市長黃偉哲合影（圖／台南市政府提供）
▲日本仙台市長及國際友人透過視訊與台南市長黃偉哲合影（圖／台南市政府提供）
 

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