企業、團體搶捐疫苗　陳秀熙曝：配合政策施打才有效

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對此，陳秀熙認為，疫苗本身是公共財，依據指揮中心的指引來看，就是民間盡量幫助中央把管道搜尋好，能夠讓中央有採購疫苗的途徑，大家互相合作，但現在如果要購買還是要政府統籌來做，不可能開放民間或地方自己來。
根據指揮中心公布的企業與地方採購疫苗指引，需要備齊8項資料，包含執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明等。陳秀熙說：「其實只要可以和藥廠洽談這些都不是困難，比較有門檻的是食藥署要求的冷鏈冷藏技術等，另外疫苗的有效保存期限也需要注意。」
而市場上疫苗種類不少，效果各異，雖然說疫苗是唯一解方，但由於每種疫苗的防護效果不同，再加上國際上不斷出現各種變異株，陳秀熙坦言，即使打了疫苗，該有的防疫政策仍要持續，並不是說打了疫苗就可以取消所有防疫規範，「要配合政策施打才會更有效。」
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