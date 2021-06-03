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企業、團體搶捐疫苗　陳秀熙曝：配合政策施打才有效

▲台大公衛學院教授陳秀熙受訪表示，現階段看來，只是民間幫政府找好管道，大家互相合作。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台大公衛學院教授陳秀熙受訪表示，現階段看來，只是民間幫政府找好管道，大家互相合作。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-03 10:22:01

新冠肺炎疫情5月上旬在國內迅速傳開，也讓何時能夠打到疫苗成為大眾迫切關注的議題，今（2021）年以來，指揮中心在疫苗採購問題上頻頻受到挑戰，到底劑量夠不夠？何時才能打到疫苗？造成衛福部長陳時中莫大的輿論壓力，從上周以來一直對外說明疫苗採購屬於中央統籌範圍，再到日前提出「8項條件」，台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，現階段看來，只是民間幫政府找好管道，大家互相合作。

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全球疫情嚴峻，但似乎只有台灣發起以地方政府、民間單位對外申請購買疫苗，對比陳時中上周之前不斷強調依《傳染病防治法》第5條，「疫苗接種及儲備防疫藥物屬中央權責」，如今指揮中心開放民間申請，政策真的轉了彎嗎？

對此，陳秀熙認為，疫苗本身是公共財，依據指揮中心的指引來看，就是民間盡量幫助中央把管道搜尋好，能夠讓中央有採購疫苗的途徑，大家互相合作，但現在如果要購買還是要政府統籌來做，不可能開放民間或地方自己來。

根據指揮中心公布的企業與地方採購疫苗指引，需要備齊8項資料，包含執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明等。陳秀熙說：「其實只要可以和藥廠洽談這些都不是困難，比較有門檻的是食藥署要求的冷鏈冷藏技術等，另外疫苗的有效保存期限也需要注意。」

而市場上疫苗種類不少，效果各異，雖然說疫苗是唯一解方，但由於每種疫苗的防護效果不同，再加上國際上不斷出現各種變異株，陳秀熙坦言，即使打了疫苗，該有的防疫政策仍要持續，並不是說打了疫苗就可以取消所有防疫規範，「要配合政策施打才會更有效。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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