高雄這次獲配2.7萬劑AZ疫苗　首批今天就到

高雄上一波獲配2.1萬劑AZ疫苗，自5月28日起順利在3天內打完，高雄市長陳其邁今（31）日則指出，昨天已經和陳時中部長通過電話，這次高雄獲配的疫苗是2.7萬劑，第一批大概在下午就會到貨，衛生局長黃志中也表示，這一波的疫苗也會用和這幾天同樣的精神落實，即時完成疫苗施打工作。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-31 19:30:02
高雄市在5月28日起開始施打中央配發的2.1萬劑AZ疫苗，在5月30日晚間6點，衛生局就宣布2.1萬劑的疫苗施打率已經達到100%，能這麼快打完疫苗，衛生局長黃志中表示，除了事先包括撥放疫苗數量及適當的施打點的準備以外，中間也經過很多協調，才能夠順利完成，要感謝這些醫療人員、各類醫事的工會，也包括各類的公務單位順利的把施打疫苗優先次序名單產出，並適時的聯絡這些施打的對象，在什麼時間、什麼地點，準時去施打疫苗。
黃志中說，接下來中央配發的的2.7萬劑AZ疫苗，高雄也會用同樣的精神落實，即時完成像這樣的施打工作；高雄市長陳其邁也表示，2.7萬劑AZ疫苗第一批大概下午到，第二批大概明天就會抵達醫院端，陳其邁並強調「疫苗打到身體裡、才會有抗體」，要拜託所有通知列冊施打疫苗的醫護同仁、防疫人員，務必遵守施打疫苗的順序，全力配合疫苗施打。
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