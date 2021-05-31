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高雄這次獲配2.7萬劑AZ疫苗　首批今天就到

▲小港醫院動用16個診間，包括醫師、護理師、行政與工讀生，達100人以上支援，在3天內順利將配發的AZ疫苗全數打完。（圖／小港醫院提供）
▲小港醫院動用16個診間，包括醫師、護理師、行政與工讀生，達100人以上支援，在3天內順利將配發的AZ疫苗全數打完。（圖／小港醫院提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-31 19:30:02

高雄上一波獲配2.1萬劑AZ疫苗，自5月28日起順利在3天內打完，高雄市長陳其邁今（31）日則指出，昨天已經和陳時中部長通過電話，這次高雄獲配的疫苗是2.7萬劑，第一批大概在下午就會到貨，衛生局長黃志中也表示，這一波的疫苗也會用和這幾天同樣的精神落實，即時完成疫苗施打工作。

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▲高雄市政府通知需要施打的族群，分區、分眾至合約院所接種AZ疫苗，在3天內順利打完2.1萬劑。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府通知需要施打的族群，分區、分眾至合約院所接種AZ疫苗，在3天內順利打完2.1萬劑。（圖／高雄市政府提供）
高雄市在5月28日起開始施打中央配發的2.1萬劑AZ疫苗，在5月30日晚間6點，衛生局就宣布2.1萬劑的疫苗施打率已經達到100%，能這麼快打完疫苗，衛生局長黃志中表示，除了事先包括撥放疫苗數量及適當的施打點的準備以外，中間也經過很多協調，才能夠順利完成，要感謝這些醫療人員、各類醫事的工會，也包括各類的公務單位順利的把施打疫苗優先次序名單產出，並適時的聯絡這些施打的對象，在什麼時間、什麼地點，準時去施打疫苗。

黃志中說，接下來中央配發的的2.7萬劑AZ疫苗，高雄也會用同樣的精神落實，即時完成像這樣的施打工作；高雄市長陳其邁也表示，2.7萬劑AZ疫苗第一批大概下午到，第二批大概明天就會抵達醫院端，陳其邁並強調「疫苗打到身體裡、才會有抗體」，要拜託所有通知列冊施打疫苗的醫護同仁、防疫人員，務必遵守施打疫苗的順序，全力配合疫苗施打。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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