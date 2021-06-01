企業員工抗原快篩指引　指揮中心：已初步研擬

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陳宗彥也重申，企業快篩是企業團體對自己公司內部員工健康管理所需，是依據相關快篩採檢作業方式訂定指引，而且目前經衛生部食品藥物管理署（TFDA）核准進來的快篩產品，還是要交由醫事人員進行，因此企業要設置快篩，包括後面的流程都要制定完成，現在這指引還在交換主事意見中。
另考量抗原快篩仍有偽陽或偽陰性機率，陳宗彥說，企業執行抗原快篩時，如為陽性者，依規定須進行通報及PCR檢測，同時也須提供隔離安置場所，例如返回可隔離的宿舍或居家隔離（一人一室為原則），也可安置於防疫旅館，等待PCR檢驗結果，降低傳染風險；如為陰性者，仍需進行自我健康監測。而指揮中心也將於近日對外發布企業快篩指引供各界遵循。
其實，之前指揮中心也公布了企業購買快篩的4大原則，包括快篩由企業自費，且需由醫事人員執行，如員工為陽性則需通報並進行PCR檢測，同時企業需有隔離安置場所。
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