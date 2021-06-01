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企業員工抗原快篩指引　指揮中心：已初步研擬

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，企業員工抗原快篩指引已初步研擬，待徵詢相關部會意見做最後抵定，就會對外公布。（示意圖／翻攝Pexels）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，企業員工抗原快篩指引已初步研擬，待徵詢相關部會意見做最後抵定，就會對外公布。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真/台北報導

2021-06-01 10:22:53｜2021-06-01 13:23:58

針對企業員工抗原快篩指引，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（1）日表示，相關作業指引已初步研擬，在徵詢相關部會意見後會做最後抵定，並對外公布。

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陳宗彥表示，針對企業辦理抗原快篩檢測，屬於企業內部員工健康監一相關，所有相關指引地方政府也很關心，目前企業快篩相關作業指引已初步研擬，會徵詢相關部會意見及指揮中心相關主事的意見，做完最後抵定後，對外公布。

陳宗彥也重申，企業快篩是企業團體對自己公司內部員工健康管理所需，是依據相關快篩採檢作業方式訂定指引，而且目前經衛生部食品藥物管理署（TFDA）核准進來的快篩產品，還是要交由醫事人員進行，因此企業要設置快篩，包括後面的流程都要制定完成，現在這指引還在交換主事意見中。

另考量抗原快篩仍有偽陽或偽陰性機率，陳宗彥說，企業執行抗原快篩時，如為陽性者，依規定須進行通報及PCR檢測，同時也須提供隔離安置場所，例如返回可隔離的宿舍或居家隔離（一人一室為原則），也可安置於防疫旅館，等待PCR檢驗結果，降低傳染風險；如為陰性者，仍需進行自我健康監測。而指揮中心也將於近日對外發布企業快篩指引供各界遵循。

其實，之前指揮中心也公布了企業購買快篩的4大原則，包括快篩由企業自費，且需由醫事人員執行，如員工為陽性則需通報並進行PCR檢測，同時企業需有隔離安置場所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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