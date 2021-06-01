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案件已相當少　陳時中：考慮不再公布校正回歸數目

▲陳時中6月1日表示，因個案數已相當少，將考慮不再公布校正回歸數。（圖／翻攝自pixabay）
▲陳時中6月1日表示，因個案數已相當少，將考慮不再公布校正回歸數。（圖／翻攝自pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-06-01 15:13:42｜2021-06-01 20:22:50

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增267例新冠肺炎確定病例，包括262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。同時，確診個案中新增13例死亡。不過，指揮官陳時中表示，現在校正回歸個案已漸把時間拉近，往前的案件數已相當少，考慮不再公布校正回歸案件數目，因為對整體疫情影響比較小了。

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▲5月1日至6月1日新冠肺炎本土確定病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
▲5月1日至6月1日新冠肺炎本土確定病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）
國內本土疫情嚴峻，也導致醫療量能負荷過大，指揮中心在5月22日首度公布校正回歸數，而且當日校正回歸有400例病例，比本土確診數321例還多，也引發外界質疑是「蓋牌」、「作帳」，陳時中則強調這是「掀牌」，校正每日正確病例數，才能正確判讀疫情走勢。

陳時中當時解釋主要是先前疑似個案通報行政程序太繁瑣，每個個案要填20多個欄位，一旦同批案件有錯誤，整批通報都會卡關，導致大量通報案件面臨「塞車」的狀況，而且多數集中在雙北市。為避免通報導致的時間差，指揮中心緊急將欄位簡化至8項，並漏夜釐清1萬4000多件通報案，共新增400例確診病例，確診日期散落在5月16日至21日，雖然還有些塞車狀況未完全解決，但相信速度會越來越快。

不過，在指揮中心公布確診個案出現「校正回歸」引發質疑後，行政院政務委員唐鳳也隨後出手，協助改善通報系統，在採檢資料傳送與回報部分，該系統經過測試，僅需10分鐘就能處理完500筆採檢資料。而近來校正回歸數已逐漸減少，今日公布校正回歸數65例。

陳時中今日進一步表示，現在校正回歸的個案已漸漸把時間整個都拉近， 整個往前的案件數已經是相當的少，在這兩天相信就可以把這事情弄好，就沒有很多案件要校正回歸的。因此，陳時中說考慮不再公布校正回歸數目，因為相對的對整體疫情影響比較小。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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