疫情趨緩仍需謹慎！命理師：「這時間」恐有另波疫情高峰

台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，雖然近日確診數有稍減，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鬆口表示「本波疫情已漸趨緩」，不過，根據知名命理網站《旺好運》報導，命理師李靜唯以吠陀占星的觀點分析指出，「就算這一波控制下來，今年10月份土星、木星、冥王星會一同匯聚在摩羯座，並且與身在雙子座的『羅喉』產生相位，10月到年底全球可能還會有另一波更嚴峻的疫情高峰。」她預估「全球疫情恐怕要到2022年5月後才能徹底結束。」

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李靜唯老師表示，此次疫情病毒引發的主要症狀為咳嗽、流鼻水、發燒、嗅味覺異常、肺部發炎等，李靜唯老師指出，在吠陀占星系統裡，「金牛座」與「雙子座」分別就代表人體的喉嚨、支氣管、呼吸道以及肺部，而從2019年起「羅喉」與「計都」2顆凶星的位置就一直持續影響到金牛座與雙子座，對個人運勢或世界局勢都產生極為強大的負面影響，同時也意謂著將會嚴重影響到金牛座與雙子座相對應的人體部位。





▲命理師李靜唯分析直指，「就算這一波控制下來，今年10月份土星、木星、冥王星會一同匯聚在摩羯座，並且與身在雙子座的『羅喉』產生相位，10月到年底全球可能還會有另一波更嚴峻的疫情高峰。」（圖／翻攝自李靜唯臉書）

李靜唯老師指出，近百年來當吠陀占星中「羅喉」與「計都」衝擊著金牛座與雙子座，都會嚴重影響肺部跟呼吸器官的健康。她提到，1918至1920年西班牙大流感時，冥王星正好落在雙子座，與當時的「羅喉」、「計都」產生負面相位，而SRAS發生時，冥王星也在天蠍座對金牛座，反觀這次新冠疫情的時間點，冥王星則位於射手座，同時也對於雙子座與「羅喉」、「計都」的相位造成很大的衝擊。冥王星所代表的意義就是死亡。雖然古典的吠陀占星並未使用冥王星，但是基於這一次的研究發現，當「羅喉」與「計都」衝擊到某個星座時，如果恰好也與冥王星產生相位，都不約而同的發生了大規模的傳染病與死亡。





李靜唯老師分析，由於西班牙大流感與SARS結束的時間點，都落在「羅喉」、「計都」脫離了影響金牛座與雙子座，以及與冥王星產生相位的時候，因此李靜唯老師推估，這次全球疫情要正式緩解，最快的時間點大約會落在2022年5月之後，但是未來的變種病毒有可能不斷發生，可以預見全世界的旅遊生態將會被徹底改變，同時人與人之間的交流也將會更重視心靈契合，網路自媒體及人工智能、環保，身心靈等新興產業更將會大放異彩！（編輯：許苡晴）





▲指揮中心5月31日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5月15日至31日累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）

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※民俗說法僅供參考，疫情相關資訊請以指揮中心公布為準。



