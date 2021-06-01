「確診數降快100」能解封三級？鄉民急喊：看日本就知道
本土疫情爆發以來，台灣民眾「自主封城」，指揮中心指揮官陳時中昨（31）日表示，從校正回歸的研判日圖表可以知道，經過這段時間努力，案件數已逐漸下降；對此，今就有網友在PTT八卦版提到，看到確診人數降了快100，就有人說可不可以快點解除三級，不禁疑惑若撐到本土＋0再解封三級，大家可以忍嗎？貼文隨即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 11:45:48｜2021-06-01 21:39:18
原PO表示，目前全台三級警戒就很痛苦了，在外面沒廁所借、沒得內用，吃東西像做賊、吃得食不知味、小孩不上學、搞遠距上課搞死家長，但卻認為「這總比升四級好，不是嗎？」看到昨天公布新增確診人數降了快100人，就有人說「可不可以快點解三級？」
他氣得直嚷「全世界幾十個國家，包含先進國家，不都示範給你看過了？斬草不除根，春風吹又生，封了解，解了封，這還是人家有疫苗的情況喔！越南當初跟台灣並列防疫資優生，結果兩個還是全失守」，並稱「要撐到本土＋0，疫苗到位，天天打不完時才解三級，大家願意嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「看日本緊急事態開開關關就知道了」、「日本是不良示範，一堆商店關門一堆人失業，不過人家也開始狂打疫苗了」、「現況只能走日本模式，邊爆炸邊打疫苗」、「不太可行，對各行各業衝擊太大」、「已經傳開了，根除幾乎不可能」。（編輯：賴詠璿）
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