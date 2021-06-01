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五月天暖心挺醫護！打氣第一線防疫人員

▲五月天盼透過歌聲打氣防疫人員。（圖／翻攝五月天阿信臉書）
▲五月天盼透過歌聲打氣防疫人員。（圖／翻攝五月天阿信臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-01 11:56:58｜2021-06-01 17:00:06

台灣疫情升溫，醫護人員紛紛投入防疫、治療中，非常辛苦。而五月天於昨（31）日在臉書公開《永遠的永遠》、《勇敢》、《出頭天》組曲的現場版的MV，希望能用歌聲，給予第一線的醫護、警消等防疫人員加油打氣。

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阿信在臉書上貼出《永遠的永遠》、《勇敢》、《出頭天》3首歌組成的組曲現場LIVE版MV，並在文中提到：「我知道你一直是那麼勇敢，是那樣小小的你，走過了這個大大的時代。你帶著口罩的眼神、你戴著耳機的姿態，就這麼來到了咫尺曙光的現在，今天是2021五月的最後一天，依然好好好想見到你，但我知道期待的日子越來越近，我會在那裡等你。」文末更特別提到「謝謝第一線醫護警消防疫人員」、「謝謝你堅守在家」。

▲五月天公開組曲的現場版MV，盼透過歌聲打氣防疫人員。（圖／翻攝五月天阿信臉書）
▲▼五月天公開組曲現場版MV，盼透過歌聲打氣防疫人員。（圖／翻攝五月天阿信臉書）
▲五月天公開組曲的現場版MV，盼透過歌聲打氣防疫人員。（圖／翻攝五月天阿信臉書）
在留言處阿信也表示「無論如何，希望五月天的歌，能夠陪伴著你」，暖心的話語引起網友共鳴，許多人紛紛留言：「謝謝你們！讓每日都精神緊繃的醫護人員給了更多的勇敢！讓我們更有力量面對所有病人」、「願大家平安健康」。

此外，五月天對先前在演唱會上演唱《勇敢》時，背後的大螢幕特別播放醫護人員忙碌的畫面，感謝他們無私付出。據悉，五月天所屬的相信音樂也免費授權該曲給長庚醫院使用，希望透過歌曲，給醫護人員們加油打氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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