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確診者砍3醫護！他心痛「疫情下無條件捨命」：有天理嗎

▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。（圖／新北市政府新聞局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 13:16:15｜2021-06-01 21:37:35

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活；而昨（31）日卻傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然。對此，婦產科醫師李毅評今在臉書氣得發文「這世界還有天理嗎？」坦言看到這個新聞就氣到再也睡不著了。

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李毅評表示，不知道護理同仁跟這位病患發生什麼衝突，也不知道這間醫院中發生了什麼事，也不知道這位病患發生了什麼，只知道一個二十幾歲年輕人的右手跟人生，就這樣沒了，另外兩個人一個腸子可能破掉，一個氣胸可能有生命危險。

接著指出，從疫情爆發開始，一個接著一個的醫護人員走上前線，背後都是一個又一個哭紅雙眼的家人，「我以為我們義無反顧，我以為我們捨身取義，救人第一」，每個人都說「醫護人員辛苦了！」背地裡把醫護當成最可怕的嫌惡設施，他走進他們家大樓電梯，只要是認識他的，沒有人敢搭同一台電梯，都會故意裝忙說我先上去，「我知道我們往返醫院，一般人會害怕，我都懂」。

▲。（示意圖／翻攝自pixabay
▲昨（31）日卻傳出有確診者持刀攻擊三位護理師，消息引發全台譁然。（示意圖／翻攝自pixabay ）
直到上禮拜有一次回到家，兒子很高興的衝過來，給他看折好的紙飛機，他媽媽卻怒聲斥喝說「爸爸還沒有洗澡消毒，不可以靠近他！」讓李毅評無奈道「當每次聽到有人說『醫護人員辛苦了』，然後又一再一再的感受到這些有形無形的歧視」，有人說這時候上前線的醫護是天使，其實大家都當他們是魔鬼。

李毅評難過地說，國家有難，每一位醫護都秉持著自己的使命感挺身而出，完全不顧家中的老母、幼小的妻兒，「然後呢？然後這個年輕人就沒有然後了，連最基本的人生安全都沒辦法受到保障，永遠只會用醫德給醫護做道德綁架，我感到無比的憤怒。」認為遇到這種對待的話，在國外應該早就發動醫護大罷工了，反問「這些醫護夥伴始終堅守在最前線，到底為什麼要受到這種對待？這世界還有天理嗎？」（編輯：賴詠璿）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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