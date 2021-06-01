確診者砍3醫護！他心痛「疫情下無條件捨命」：有天理嗎

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接著指出，從疫情爆發開始，一個接著一個的醫護人員走上前線，背後都是一個又一個哭紅雙眼的家人，「我以為我們義無反顧，我以為我們捨身取義，救人第一」，每個人都說「醫護人員辛苦了！」背地裡把醫護當成最可怕的嫌惡設施，他走進他們家大樓電梯，只要是認識他的，沒有人敢搭同一台電梯，都會故意裝忙說我先上去，「我知道我們往返醫院，一般人會害怕，我都懂」。
直到上禮拜有一次回到家，兒子很高興的衝過來，給他看折好的紙飛機，他媽媽卻怒聲斥喝說「爸爸還沒有洗澡消毒，不可以靠近他！」讓李毅評無奈道「當每次聽到有人說『醫護人員辛苦了』，然後又一再一再的感受到這些有形無形的歧視」，有人說這時候上前線的醫護是天使，其實大家都當他們是魔鬼。
李毅評難過地說，國家有難，每一位醫護都秉持著自己的使命感挺身而出，完全不顧家中的老母、幼小的妻兒，「然後呢？然後這個年輕人就沒有然後了，連最基本的人生安全都沒辦法受到保障，永遠只會用醫德給醫護做道德綁架，我感到無比的憤怒。」認為遇到這種對待的話，在國外應該早就發動醫護大罷工了，反問「這些醫護夥伴始終堅守在最前線，到底為什麼要受到這種對待？這世界還有天理嗎？」（編輯：賴詠璿）
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