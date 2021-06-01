中市「市場分流運動」　攤商響應送香菇丸

台中市政府提「市場分流運動」，為加強宣導，經發局長張峯源今(1)日率員至第五公有零售市場，呼籲市民按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六，分流到市場採買。希望市民朋友互相提醒，每周盡可能出門一次，一次就買足，買好就走，減少群聚機會。

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經發局長張峯源表示，傳統市場為市民採買蔬果魚肉民生物資的主要場所之一，現階段市民雖已普遍減少出門，但為滿足居家三餐飲食需求，基本的外出採買工作仍無法避免，因此市府推動「市場分流運動」，大部分市場星期一公休，市民按身分證字號尾數，如為單數，請於星期三、五、日進入市場採買；如為雙數，請於星期二、四、六前往採買。

第五市場自治會長李西東表示，目前許多確診者都有市場足跡，自治會將會配合加強宣導，雖然市場分流對於生意有些許影響，但是防疫優先、安全最重要，他也呼籲每個市場都能配合分流政策，降低群聚感染風險。

採買劉小姐表示，原先一周採買兩三次，現在會配合市府政策，於二、四、六前來採買，不會不方便，而她也會考慮多買一些相較易保存的食品，再減少採買次數。此外，身分證字號尾數為8的施小姐則說，為照顧大家的健康，分流是很好的政策，未來仍會依市府宣導的時間前來市場採買。

此外，第五市場丸東商號也自發性響應政策，今明兩日來店消費的前30名顧客，只要出示證件證明身分證字號尾數符合市場分流政策，即贈送香菇丸1斤，希望民眾能自主配合人群分流，共同抗疫。