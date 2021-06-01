中市供五停二不加8 盧秀燕：感謝中央聽到民眾心聲

面對水情嚴峻，中央宣布台中實施「供五停二」分區限水，原預計6月1日起再延長限水8小時，對於近日連降大雨讓德基和鯉魚潭水庫都有進帳，市長盧秀燕(31)日呼籲中央勿再延長，獲中央善意回應並暫停延長措施。今(1)日盧秀燕在市政會議表示，現已進入梅雨季，市府日前也成立三級應變中心，整備沙包、抽水機等物資，呼籲民眾節水不忘防汛，維護身家財產安全。

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盧秀燕指出，感謝經濟部長王美花聽到民眾的心聲，未延長分區限水8小時，僅維持供五停二措施，祈求老天繼續下雨，下得夠、下得好，讓旱情早日解除危機。不過，有時候雨下得又快又大，雖能夠緩解水情，但市府也須加強防汛，為避免水患，水利局將隨時緊盯水情變化，有必要即再成立應變中心加強防範。

此外，農業局長蔡精強指出，許多農作物因為乾旱受損，包括巨峰葡萄、椪柑、落花生、荔枝等，中央已公告現金救助辦法；但台中另外還有水梨、龍眼、麻竹筍、茶葉、水蜜桃、甜柿等農作物可能有災損情形，提醒各區公所加速查報。

對此，盧秀燕指示，民政局通報29區公所「從寬從速」落實查報，救助農民。並提醒大家減少跨縣市流動，落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒等基本原則，使用視訊或電話讓溝通無礙。