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無法克制特殊癖好　淫保全密室囚少女重判11年6個月

▲警方在透天民宅的夾層中逮到躲藏在密室的羅嫌。（圖／翻攝畫面）
▲警方在透天民宅的夾層中逮到躲藏在密室的羅嫌。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-01 14:18:37｜2021-06-01 14:44:33

去年9月引發全台關注的國中少女密室遭囚案，曾任保全的主嫌羅育祥，去年8月29日向高雄一名國中少女謊稱提供電玩陪打員的工作，誘騙少女北上，卻將人囚於密室長達66小時，直到9月1日下午警方終於在羅嫌新竹房屋的密室內找到少女，高雄地院將羅嫌依違反兒童及少年性剝削防治條例，以及使公務員登載不實罪，合計判11年6個月的有期徒刑。

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判決指出，羅育祥無法克制對少女的特殊癖好，在109年7月間就因妨害性自主案件遭判10年，為了躲避吃牢飯，羅妻還向警方謊稱丈夫失聯，害員警將羅嫌登載為失蹤人口，羅嫌更在新竹的透天厝中另闢密室躲藏，今年4月間在臉書張貼打工貼文，引誘該名國中少女，5月間更曾2度南下高雄見面，佯稱自己是公司組長取信於少女。

涉世未深的少女信以為真，在8月29日和友人一同搭乘高鐵北上到新竹，由羅嫌事先寄送的工作手機進行聯繫，再由丁姓共犯載送少女到羅宅，還將少女的手機取走丟棄，羅嫌隨後就將少女帶往4樓房間天花板上的密室，還未少女戴上金屬項圈，謊稱若尖叫或逃跑就會通電，剝奪少女行動自由，並在飲用水中拆入不明藥劑，在高鐵新竹站等待的友人因遲遲未見少女返回，電話聯繫少女的母親後並報警處理，經警方連日追查才將少女救出。

▲警方發現夾層的祕室入口。（圖／翻攝畫面）
▲警方發現夾層的祕室入口。（圖／翻攝畫面）
羅嫌在訊問中曾哭訴「我就是喜歡小女生，我可能到了40、50歲也是喜歡小女生」，法院認為這足以顯示羅嫌無法克制對少女的特殊癖好，全案事證明確，羅育祥犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑8月，又犯兒童及少年性剝削防治條例，處有期徒刑11年2月，應執行有期徒刑11年6月。

至於妻子葉女涉犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑4月，又協助丈夫隱匿，犯使犯人隱蔽罪，處有期徒刑6月，盧姓共犯涉犯使犯人隱蔽罪，且為累犯，處有期徒刑1年6月，另名王姓共犯涉犯使犯人隱蔽罪，處有期徒刑1年2月。

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