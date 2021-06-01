中市府「紓困十方」　綠營議員：紓困及時不要卡關

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民進黨議員謝明源、陳淑華、蕭隆澤、邱素貞表示，疫情提升至三級警戒後，對於各行業的衝擊比去年更大、影響行業範圍層面更廣，例如許多非典型勞動者(包括自營、兼職、派遣等)、協助因三級警戒關閉的行業等等，在這次的疫情中受到相當大的影響及衝擊，但紓困十方較去年紓困九箭，僅增加藝文團體、溫泉業者的紓困方案，包含的層面不夠廣泛。
邱素貞建議，市府在研擬紓困方案時，應該跨局處合作，由各局處深入檢視此次疫情影響到的行業別、產業有哪些，並積極收集各行各業的紓困需求，例如農業、餐飲業、運輸業、觀光旅遊業、飯店業等等，而不是為了搶在其它縣市之前，倉促的將紓困九箭的大部分內容複製後成為紓困十方，來凸顯台中市政府的超前部署。
陳淑華抨擊，市府所謂紓困十方了無新意，跟去年紓困九箭內容差不多，主要針對公有部份減免，沒有辦法實質補助收入銳減的民眾。疫情爆發，許多行業受到疫情影響暫停營業或減少營運跟人力，生意受到衝擊，加上學校及幼兒園停止到校上課，家庭照顧壓力增加，許多民眾經濟收入鋭減，各項紓困方案應該要有完整配套。
議員說，紓困要即時，疫情發展以來，已經有民眾的家庭頓時失去收入，討生活發生困難，亟需政府伸出援手，來度過這個難關。希望即日起立刻受理相關紓困作業申請，「從寬認定、從簡辦理」，紓困要及時，不要有關關卡卡，即時幫助需要協助的民眾。
經發局指出，市府相當重視此波疫情所造成的經濟影響，市長盧秀燕5月15日與行政院長蘇貞昌進行防疫視訊會議時，已積極向中央爭取補助，中央紓困方案未核定前，更優先盤點超過7.9億元資源推出「紓困十方」，優先從經濟、民生及藝文活動等方面著手，祭出延繳、減租等措施，減輕民眾負擔。
經發局說明，「紓困十方」除延續去年受好評的紓困九箭政策外，針對疫情影響須強制停業的店家更研擬因應措施，如針對夜市、市集提供租金免收；租稅減免及緩繳等措施；另針對藝文團體、溫泉等行業也提出對策，在中央紓困補助金到位後，即可立即銜接擴大協助範圍，針對各方建言，市府將滾動式檢討各項方案，協助市民度過難關。