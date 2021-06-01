講不聽！疫情期間群聚揪友打麻將 屋主可罰30萬牌友6萬
講不聽！不怕罰，新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，高雄市內門區再傳民眾無視防疫，白天群聚在家打麻將，4人打麻將1人在旁泡茶觀戰，明顯違反室內禁止5人以上群聚規定，旗山分局獲報後員警到場取締，發現5名男子僅1人配戴口罩，其他4人打衛生麻將，警方當場蒐證並依《傳染病防治法》函報衛生局，其中屋主最高可被罰30萬元，至於牌友罰款6萬元起跳。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-01 15:24:36
高市警局旗山分局中埔派出所於昨(31)日上午接獲民眾檢舉稱「有人群聚打牌」！副所長陳和安擔憂恐成防疫破口，會同內門所副所長蔡憲邦率隊前往取締，當場見室內聚集5人，其中4名男子在麻將桌上打牌，但桌上未發現現金。
看到警方到場取締，林姓屋主急忙辯稱「我們只有4個人上桌打麻將，另外1個是來泡茶的，馬上就走了」、「我自己一個人住，現在又不能出去，所以才找朋友來家裡聊聊天、打打衛生麻將。」，由於現場聚集5人，已明顯違三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後，林姓屋主與現場4人依規定函報高雄市政府衛生局裁罰。
旗山分局長游永中呼籲，全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生；也請民眾出門務必全程佩戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施，在防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情蔓延，全民一起渡過難關。
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