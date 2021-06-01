COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

母子沒錢露宿街頭未進食　清水警送食物與口罩

▲清水警分局警員發現一對鍾姓母子，在火車站前空地休息，沒口罩一日未食，員警到超商買食物和飲料止飢(圖／警方提供2021.6.1)
▲清水警分局警員發現一對鍾姓母子，在火車站前空地休息，沒口罩一日未食，員警到超商買食物和飲料止飢(圖／警方提供2021.6.1)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-01 15:27:04

一對母子從苗栗租屋處離開後，來到台中清水深夜露宿街頭，未戴口罩，清水警分局員警獲報前往現場查看，發現一對鍾姓母子(母58年次、子82年次)在火車站前空地，在簡便網帳蓬式蚊帳內休息，也沒口罩一日未食，員警到超商買食物和飲料止飢，送口罩，提醒現在防疫規定，在戶外要戴口罩，保護自己和他人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市清水警分局三田所員警簡培倫、張智豪26日晚上11點30分接獲民眾報案，在台中港火車站前有民眾未戴口罩，警方立即前往現場查看，發現一對鍾姓母子，在火車站前空地，在簡便網帳蓬式蚊帳內休息，二人都未戴上口罩，員警勸導。

員警關心詢問得知，這對母子原住苗栗縣後龍鎮因無錢繳房租，只能四處找地方住，當天晚上原本想搭火車到彰化，但時間已晚無火車班次，只好先在空地上休息；聊天中，鍾母向警方表示，整天未進食，員警了解鍾姓母子處境後，立即到超商買飲料、麵包、餅乾及泡麵給這對母子止飢，再送10個口罩給他們，母子不斷向員警道謝，員警則提醒他們，因新冠肺炎疫情升温，在外全程要戴口罩，隨時做好個人防疫工作。

清水警分局三田所長林聖堯表示，由於疫情期間，全國三級警戒，民眾在室外全程應佩戴口罩及保持社交距離，遵守實聯制規定，勿違規群聚情形，做好個人疫工作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀