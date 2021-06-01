影／傳統市場身分證管制難　鄭文燦：風險提高不排除休市

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不過今早桃園南門市場仍未見實施憑身份證字號尾數管制，很多攤商都表示，昨天有看到新聞報導，但是疫情期間人潮本來就少了一半，現在還要再憑身份證分流，買菜民眾更是少到只剩小貓兩三隻，甚至很多攤位乾脆不出來擺攤。
前自治會會長陳國賢表示，像南門市場這種半開放式的傳統市場，光出入口就多達10幾個，若真要每個入口處都要落實實聯制或查身份證，真的很難做到;尤其自治會並沒有公權力，警察人力也不足以到每個市場檢查，目前多靠攤商或民眾互相提醒戴好口罩、提供酒精消毒，自主做好防疫作為。
鄭文燦表示，因為每個市場不同，如果是多個入口的市場，落實人流管制確實會比較辛苦，因此目前以勸導為主，市府經發局跟警察局還是要協同各自治會多做宣導，讓人流可以減半，若有民眾不戴口罩就直接開罰。
鄭文燦說，這段時間請民眾配合單雙分流原則，目前沒有辦法把原來多個入口的市場全部都封起來，但如果有不戴口罩或群聚混雜造成風險提高，不排除休市。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。