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影／傳統市場身分證管制難　鄭文燦：風險提高不排除休市

▲桃園南門市場出入口有10多個，想靠身分證尾數管控人流執行面有難處。（圖／記者李春台攝，2021.06.01）
▲桃園南門市場出入口有10多個，想靠身分證尾數管控人流執行面有難處。（圖／記者李春台攝，2021.06.01）

記者李春台/桃園報導

2021-06-01 15:40:50

桃園市長鄭文燦昨（31）日於防疫會議中宣布，桃園市傳統公民營市場今（1）起執行憑身份證分流採買制度，不過記者實際走訪桃園南門市場，部份較大的出入口有擺設QRcode實聯制供民眾掃描，有些路口甚至連QRcode都沒有，更遑論分流管制。攤商反應昨日才公告，沒有相關配套，今天根本來不及執行。對此市長鄭文燦表示，目前還是先以勸導為主，也會請自治會多做宣導，若風險提高，不排除休市。

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桃竹苗4縣市昨天宣布傳統市場同步採取依照身份證字號尾數分流管制，身份證尾數為單數者，星期三、星期五、星期天採買；身分證尾數雙數者，星期二、星期四、星期六採買，建議以每週一次，一次購足的方式，減少在市場內停留的時間。

不過今早桃園南門市場仍未見實施憑身份證字號尾數管制，很多攤商都表示，昨天有看到新聞報導，但是疫情期間人潮本來就少了一半，現在還要再憑身份證分流，買菜民眾更是少到只剩小貓兩三隻，甚至很多攤位乾脆不出來擺攤。

前自治會會長陳國賢表示，像南門市場這種半開放式的傳統市場，光出入口就多達10幾個，若真要每個入口處都要落實實聯制或查身份證，真的很難做到;尤其自治會並沒有公權力，警察人力也不足以到每個市場檢查，目前多靠攤商或民眾互相提醒戴好口罩、提供酒精消毒，自主做好防疫作為。

鄭文燦表示，因為每個市場不同，如果是多個入口的市場，落實人流管制確實會比較辛苦，因此目前以勸導為主，市府經發局跟警察局還是要協同各自治會多做宣導，讓人流可以減半，若有民眾不戴口罩就直接開罰。

鄭文燦說，這段時間請民眾配合單雙分流原則，目前沒有辦法把原來多個入口的市場全部都封起來，但如果有不戴口罩或群聚混雜造成風險提高，不排除休市。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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