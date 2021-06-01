畢業即就業！高苑科大羅文鴻憑日文強變科技新貴

高苑科技大學應用外語系日文組應屆畢業生羅文鴻憑著優異日文能力，搖身一變成科技新貴。高苑科技大學校長趙必孝表示，該校應外系長期推動海外交換及實習卓然有成，每年選送數十位學生赴日本企業實習，但於去年因受新冠肺炎的紛擾，打亂了原訂赴日交換和實習學生的計畫，留在校內繼續學習。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-01 19:00:00
趙必孝指出，原本計畫到日本山梨縣石和溫泉實習一年的羅文鴻，高中時就讀於三信家商設計科，本著對日文的熱愛，並鎖定高苑科大完善的海外實習制度，選擇了高苑應外系日文組，在學期間為了赴日實習提早取得所需畢業學分，通過各項畢業門檻，但因無法赴日後，則利用課餘時間積極充實自己，通過考試院外語領隊資格。
高苑科技大學應用外語系主任陳采玉說，羅文鴻是個積極進取的學生，平時喜歡閱讀日文原文小說，笑容可掬樂於助人的態度，讓他擁有好人緣，因此，當廠商主動來校求才時，就推薦羅文鴻給業者，經過層層面試受到錄用，使他尚未畢業，就順利找到工作，成為科學園區的科技新貴。
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