影／柯文哲：死百人蔡英文沒出來　高端跌停就開記者會？

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，不過疫苗卻仍舊極度缺乏。防疫指揮中心日前與高端、聯亞兩間生技公司簽署疫苗採購合約，不過兩家生技公司的疫苗不僅沒經過三期驗證，就連第二期的試驗都尚未解盲，引發社會關注。而在高端疫苗昨天股價跌停板後，總統蔡英文也隨即出面召開記者會，也讓台北市長柯文哲今（1）日不禁批評「疫情死了100多人蔡英文沒出來講話，結果高端一跌停就出來開記者會？」





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根據防疫指揮中心公布的確診數，雖然台灣疫情看似有趨緩且受到控制，不過各界仍舊認為要根除疫情，仍舊得依靠疫苗。而現階段台灣疫苗相當缺乏，國外進口的疫苗又來得相當慢，中央方面似乎又將重心放在國產疫苗上，也讓外界相當詬病。曾為醫界人士的台北市長柯文哲，昨日也不禁批評中央「到底是保護生技公司重要，還是保護民眾生命重要？」





而隨著總統蔡英文昨天下午召開記者會，針對疫苗相關議題做回應。蔡英文強調，國產疫苗研發製造過程相當嚴謹，有許多一流專家都參與其中，安全有效是先決條件，絕不會因為爭取國產就犧牲品質及安全性，政府一定會依照國際科學標準嚴格把關。而面對外界質疑是否有「炒股」的情況，蔡英文也直言內部也做過清查，相關政務人員都無炒股的問題，歡迎外界提出證據，一定會依法嚴查。





針對這樣的回應，柯文哲仍舊相當不以為然，直言「疫情死了100多人蔡英文沒出來講話，結果高端一跌停就出來開記者會？」柯文哲說，如果全世界都沒有疫苗，也沒有解決辦法那也就算了，可是現在全世界打掉18億劑疫苗，表示是有解的。





「要扶植生技產業發展疫苗產業，我可以接受也可以同意，但事情是有輕重緩急的。」柯文哲強調，還是主張疫苗可以進來就先打了。每個人的心中都有他的喜好跟偏好，但是面對人命的威脅的時候，該怎麼做應該很清楚。



