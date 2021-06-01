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憶蔡籲H1N1疫苗先從國際買　朱立倫酸：歷史就是一面鏡子

▲ 國民黨前主席朱立倫今（1日）也以H1N1流感爆發期間，時任民進黨主席蔡英文批評政府的發言，諷刺稱「歷史就是一面鏡子」。（圖／新頭殼）
▲ 國民黨前主席朱立倫今（1日）也以H1N1流感爆發期間，時任民進黨主席蔡英文批評政府的發言，諷刺稱「歷史就是一面鏡子」。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-01 17:12:07

面對本土疫情持續擴散，藍營的批評箭頭也陸續指向總統蔡英文，繼中廣董事長趙少康要求蔡英文坐鎮總指揮、國民黨前主席洪秀柱酸，當年的蔡主席打臉現在的蔡總統。國民黨前主席朱立倫今（1日）也以H1N1流感爆發期間，時任民進黨主席蔡英文批評政府的發言，諷刺稱「歷史就是一面鏡子」。

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朱立倫於臉書發文回憶到，2009年全球爆發號稱世紀首疫的H1N1流感，單以美國為例，造成近6000萬人染疫、1.2萬人死亡，台灣也造成數十萬人感染，35人死亡。當年他擔任行政院副院長並兼中央流行疫情指揮中心總指揮官，與時任衞生署楊志良署長、副署長張上淳一同抗疫，並與藝人豬哥亮一起推廣疫苗施打，往事歷歷在目。

對於當年蔡英文批評「台灣醫療水準有能力因應疫情，關鍵在於領導人有無扛起責任的決心」。朱立倫諷刺稱，朱立倫也提到，當年民進黨主席蔡英文主席為了H1N1的防疫批評政府的話，對照12年後的今天倍覺諷刺，「不就是今天人民對民進黨政府與蔡英文總統的寫照！」

朱立倫指出，對於國產疫苗，2009年的蔡英文強力要求「為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。」而今2021年疫情險峻，國人強力要求民進黨政府立即進口各種合法疫苗，「給我疫苗，其他免談」成為全民的共識，對照近日民進黨對進口疫苗的種種發言與民間捐贈疫苗態度，加上昨天蔡英文再度為國產疫苗的辯護，人民感到非常錯愕與憤怒。

朱立倫更酸稱，或許蔡英文又會採取「時空背景不同之術」來回應，但是面對疫情的嚴峻與每日攀高的死亡人數，領導者真的忍心看到台灣人民受苦受難？歴史就像一面鏡子，今天疫苗的關鍵就在於蔡英文有無扛起責任的決心？蔡英文想一想2009年的蔡英文主席，為了台灣人民，做該做的事吧。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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