黃昭順插隊打疫苗　陳其邁：已對醫院提出嚴厲警告

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至於未來要如何稽查並防範此類情形再度發生，潘炤穎說，會按照所有專責醫院的冊列名單一個一個去核對，看在疫苗接種的過程中，是不是有一些不合的狀況，而在疫苗接種的過程中健保卡也必須要過卡，過卡就會上傳到健保系統，再根據系統上面的名單比對數量是否相符。
陳其邁說，醫護人員面對高風險的環境，在第一線拚搏，所以要讓他（她）們自身有足夠的防衛，所以要施打疫苗，這也是所有台灣人對醫護人員的信賴跟支持，施打疫苗就是要按照造冊名單，循序漸進、按部就班，沒有例外、也沒有特例、也沒有特權，一定要按照順序來做施打。
陳其邁也拜託所有負責施打疫苗的醫院，要珍惜人民對醫護的信賴，一定要按照施打順序，針對大昌醫院替黃昭順施打疫苗的部分，市府衛生局口頭、書面都已經提出嚴厲的警告，不可以有任何特殊身分的人插隊打疫苗，這個是絕對不允許的事情，疫苗有剩下也是由後面的遞補順序上來，繼續施打，假如再違規的話，一定嚴厲處罰。
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