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黃昭順插隊打疫苗　陳其邁：已對醫院提出嚴厲警告

▲陳其邁強調，不在醫護造冊施打名單裡面的，就不能插隊去打疫苗，「沒有特權」，也不應該有例外。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，不在醫護造冊施打名單裡面的，就不能插隊去打疫苗，「沒有特權」，也不應該有例外。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-01 17:01:44

國民黨前立委黃昭順昨（1）日傳出插隊施打疫苗，遭到民眾抨擊，高雄市長陳其邁今日再度強調，防疫期間，真的希望大家都能夠遵守防疫規定，對於此次義大大昌醫院沒有按照高雄市的列冊順序，卻替黃昭順施打疫苗，陳其邁說，已經對施打的醫院提出嚴厲警告，假如再違規的話，一定嚴厲處罰

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，據了解，前立委黃昭順藥師的職業登記是在台北市，是屬於台北市的醫事人員，至於前立委黃昭順是不是符合在這次中央流行疫情指揮中心疫苗撥補原則的施打對象，已經洽詢臺北市政府衛生局，並行文請他們就冊列的部分進行說明

至於未來要如何稽查並防範此類情形再度發生，潘炤穎說，會按照所有專責醫院的冊列名單一個一個去核對，看在疫苗接種的過程中，是不是有一些不合的狀況，而在疫苗接種的過程中健保卡也必須要過卡，過卡就會上傳到健保系統，再根據系統上面的名單比對數量是否相符

陳其邁說，醫護人員面對高風險的環境，在第一線拚搏，所以要讓他（她）們自身有足夠的防衛，所以要施打疫苗，這也是所有台灣人對醫護人員的信賴跟支持，施打疫苗就是要按照造冊名單，循序漸進、按部就班，沒有例外、也沒有特例、也沒有特權，一定要按照順序來做施打。

陳其邁也拜託所有負責施打疫苗的醫院，要珍惜人民對醫護的信賴，一定要按照施打順序，針對大昌醫院替黃昭順施打疫苗的部分，市府衛生局口頭、書面都已經提出嚴厲的警告，不可以有任何特殊身分的人插隊打疫苗，這個是絕對不允許的事情，疫苗有剩下也是由後面的遞補順序上來，繼續施打，假如再違規的話，一定嚴厲處罰。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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