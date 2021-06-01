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1小時到場即可　警政署：外勤員警可居家上班

▲警政署發函，同意各警察機關員警可以在家辦公，但仍需各機關評估可行性。（圖／NOWnews資料照，台南市警察局提供）
▲警政署發函，同意各警察機關員警可以在家辦公，但仍需各機關評估可行性。（圖／NOWnews資料照，台南市警察局提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-01 17:21:51

隨著全國疫情警戒升至3級，近來國內傳出多起外勤員警確診個案，為降低員警染疫風險，警政署昨（31）日函文各警察機關，同意外勤員警可在住居所、租屋處待命服勤，以1小時內到達駐地、案件現場為原則，降低群聚感染風險。

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據瞭解，警政署自去年疫情爆發後，便參考人事行政總處函發的「人力運用及辦公場所應變措施指導原則」訂定內勤單位異地及居家辦公方案，但考量外勤任務性質特殊，且全台光是派出所就有1千多處，不易異地或在家上班，採分組、分流、分時段執勤。

不過隨著疫情警戒升至3級，近來全國已有28名員警染疫，警政署認為有必要開放外勤居家上班。警政署昨日發函表示，為降低外勤群聚，保留永續戰力，授權各縣市警察局安排指定處所待命服勤，經單位主管審核陳報警局造冊列管，以督考勤務。

不過考量外勤員警及實際勤務等相關問題，警政署要求各警察機關先評估可行性，員警待命服勤的指定處所以1小時內可到場執勤為原則，以免無法處理臨時勤務派遣。

另外，指定處所待命服勤員警，應保持通訊聯繫暢通，出、退勤要回報，由所屬單位記錄；服勤時不可擅離，外出仍須依規請假，若透過電話或視訊督導不在勤，以曠職論處。

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